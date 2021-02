Katholische Pfarreien Neue Seelsorgerin im Mittleren Fürstenland In den katholischen Pfarreien Zuzwil-Züberwangen, Lenggenwil und Niederhelfenschwil-Zuckenriet kommt es zu einem Wechsel im Seelsorgeteam. Die Rechnung 2020 schliesst wegen Corona deutlich besser ab als budgetiert.

Katrin Blome. Bild: PD

(red) Der Zweckverband Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland (Semf), dem die katholischen Pfarreien Zuzwil-Züberwangen, Lenggenwil und Niederhelfenschwil-Zuckenriet angehören, führte seine Jahresversammlung online durch. Dabei stellte sich die neue Seelsorgerin Katrin Blome erstmals vor, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Zum Wechsel im Seelsorgeteam kommt es, weil im Herbst 2020 Urs Vescoli seine Kündigung per Ende Jahr eingereicht hatte. Der Religionspädagoge entschied sich für eine neue Herausforderung in der Toggenburger Seelsorgeeinheit Gähwil-Bazenheid-Kirchberg. Dieser Austritt aus dem Seelsorgeteam veranlasste die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland zu einer Neudefinition des Leistungsauftrags für die vakante Stelle und die Suche nach einem neuen Mitglied des Pastoralteams.

Neue Seelsorgerin beginnt im März

Die 36-jährige Katrin Blome stammt aus Deutschland. Die Theologin absolvierte nach ihrer schulischen Ausbildung ihr Studium in Tübingen. Ihr Berufsweg führte sie 2011 in die Schweiz, wo sie zuerst im Bistum Chur und anschliessend im Bistum St.Gallen tätig war. Zurzeit unterrichtet sie noch an der Mittelschule St.Gallen. Bereits ab März wird sie aber der Seelsorgeeinheit Semf mit einem 50-Prozent-Pensum zur Verfügung stehen. Ab dem neuen Schuljahr im Sommer 2021 kann sie ihren Auftrag zu 100 Prozent übernehmen. Katrin Blome wohnt noch in Wil, will jedoch nach Zuzwil umziehen. Die Begrüssungsgottesdienste finden am 7. März in Lenggenwil, am 14. März in Niederhelfenschwil und am 21. März in Zuzwil statt.

Rechnung deutlich besser als budgetiert

Michael Okle (Zuckenriet), Präsident der Seelsorgeeinheit, berichtete an der Versammlung über das Amtsjahr 2020. «Ab Mitte März 2020 wurde neben den privaten und beruflichen Tätigkeiten auch das Pfarreileben wegen der Pandemie von den verordneten Beschränkungen bestimmt. So mussten auch die Kirchbürgerversammlungen kurzfristig abgesagt und durch briefliche Abstimmungen ersetzt werden», stellte Okle fest. Ein positiver Aspekt: Es beteiligten sich deutlich mehr Kirchbürger an den Abstimmungen als bei Präsenzveranstaltungen.

Über 4500 Katholiken zählen zur Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland. Bild: PD

Die Pfarreiräte übernahmen im vergangenen Jahr die Initiative für ein spezielles Gebetsbuch, für das auch Pfarreiangehörige ihre Beiträge einbringen konnten. Ein besonderes Ereignis war der Amtsantritt von Pater Didier Mungilingi im August 2020. Infolge der Coronamassnahmen konnten die Gottesdienste nur noch mit beschränkter Personenzahl und mit Anmeldung durchgeführt werden. Immerhin konnten im Herbst die Firmungen und Erstkommunionfeiern stattfinden. Mit zusätzlichen Gottesdienstangeboten ermöglichte das Pastoralteam an Weihnachten einer grösseren Zahl von Gläubigen die Teilnahme. Der Bezug des gemeinsamen Sekretariats in Zuzwil und die Einarbeitung der neuen Sekretärin Lydia Thoma waren weitere Themen des Rates.

Lea Flückiger (Zuzwil), Leiterin Finanzen, kommentierte an der Versammlung die gegenüber dem Budget deutlich besser abgeschlossene Jahresrechnung, bedingt durch die Einschränkungen infolge der Coronapandemie. Die Delegierten sprachen dem Verwaltungsrat einstimmig das Vertrauen aus und genehmigten die Anträge.