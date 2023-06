Kathi Wil Gesang, Tanz und viel Applaus: Erfolgreiche Premiere des Kathi-Musicals vor zahlreichem Publikum Kürzlich hat das Musical «Beautiful Freaks» der Kathi Wil begonnen. An die Premiere kamen 250 Besucherinnen und Besucher.

Die Schülerinnen des Kathi Wil verbünden sich in ihrem Musical mit griechischen Halbgottheiten. Bild: Thomas Glauser

Nach längerer Zeit mit vielen intensiven Proben war es vergangene Woche endlich so weit und die Schülerinnen standen erstmals vor Publikum. Sie begeisterten ihre Eltern, die geladenen Gäste und Sponsoren mit einer gelungenen Vorführung. Im Musical «Beautiful Freaks» zeigten die Schülerinnen ihr Schauspiel, Gesang, Chor, Tanz, Perkussion und auch Kostüme, Bühnenbilder und Filmeinspielungen. Das Publikum bedankte sich mit langem Applaus.

Klimaaktivistinnen zu Sozialstunden verdonnert

Das Stück spielt in der Rumpelkammer des Kunsthistorischen Instituts, wo eine Gruppe jugendlicher Klimaaktivistinnen wegen Beschädigung von Kulturgütern zu Sozialstunden verurteilt ist. Bei ihrer Arbeit stossen sie auf vergessene griechische Halbgottheiten, welche plötzlich zum Leben erweckt werden. So wie die Jugendlichen ihre Träume haben und ihre Ziele verfolgen, träumen auch die verstossenen Götter davon, in den Olymp aufgenommen zu werden.

Die Jugendlichen erkennen in den Halbgottheiten ihr Ebenbild: Jede hat ihre Eigenart, ihre Verrücktheit und ihre Ticks. Die Jugendlichen verbünden sich mit den Halbgöttern und setzen sich gemeinsam für ihre Ziele ein. Auf dem Weg zum Olymp müssen die Jugendlichen mehrere Rätsel lösen.

Schülerinnen freuen sich auf kommende Aufführungen

Mit der erfolgreichen Premiere und den Aufführungen am vergangenen Wochenende haben die Schülerinnen des Kathi Wil ihr erstes Ziel erreicht. Nun freuen sie sich auf die nächsten Aufführungen, die an folgenden Daten stattfinden: Am Freitag, 23. Juni, Samstag, 24. Juni, sowie Mittwoch, 28. Juni und Donnerstag, 29. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, ebenso am Sonntag, dem 25. Juni um 16 Uhr.

Tickets können gratis beim Infocenter der Stadt Wil an der Marktgasse 62 bezogen werden. Die Bar und diverse Verpflegungsstände werden jeweils eine Stunde vor Beginn des Musicals geöffnet. (pd)