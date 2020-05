Kathi-Musical findet trotz Coronavirus statt: Wiler Mädchenschule bringt die Show zu den Zuschauern nach Hause Da öffentliche Veranstaltungen vorerst nicht möglich sind, haben sich die Verantwortlichen der Wiler Mädchensekundarschule St. Katharina etwas einfallen lassen. Das traditionelle Musical zum Abschluss der Schulzeit kann so trotzdem stattfinden.

Auch geprobt wird vorerst noch zu Hause. Ab nächstem Montag finden dann Proben in Kleingruppen statt. Bild: PD

(pd) «In Krisensituationen gibt man nicht auf, sondern man gibt Gas!» Dieses Motto von Gloria, der Hauptperson im diesjährigen Kathi-Musical, haben sich auch die Schülerinnen und Lehrpersonen des Kathi zu Herzen genommen.

Denn wegen der Massnahmen gegen das Coronavirus stand die traditionelle Aufführung des Kathi-Musicals der Abschlussklassen auf der Kippe. Die Vorsichtsmassnahmen wegen der Coronapandemie forderten viele Einschränkungen, schreibt die Kathi-Schulleitung in einer Medienmitteilung. Schulen seien geschlossen worden, alle Probepläne und Aufführungsdaten seien plötzlich Makulatur.

«Aber aufgeben und alles absagen ist für das Kathi keine Option», schreibt die Schulleitung.

Eine neue Lösung musste her. Deshalb findet das Musical in diesem Jahr in einer neuen, innovativen Form als Musicalfilm statt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden das Stück zu festgelegten Zeiten zu Hause auf ihrem Sofa geniessen können. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt - die Schülerinnen liefern in sogenannten «Foodboxen» Speis und Trank für den perfekten Kinoabend nach Hause.

Spezielle Probearbeiten erforderlich

Damit der Musicalfilm zu einem unvergesslichen Projekt werden könne, brauche es Kreativität, Begeisterungsfähigkeit und sehr viel Engagement aller beteiligten Personen. Dies vor allem auch deshalb, weil die Vorbereitungszeit und somit die Proben in die Zeit der geschlossenen Schulen fielen. Doch auch dafür fand man eine Lösung.

Die Schülerinnen hätten sich bereits während dieser Zeit zu Hause intensiv auf ihre Rolle im Musical vorbereitet: Es wurden Fotos für den Flyer erstellt, Texte gelernt, Lieder über «Teams» mit den Lehrpersonen eingeübt und Tänze unter digitaler Anleitung einstudiert. Die Lehrpersonen ihrerseits haben das gesamte Konzept, Probepläne, Bühnenbau und Drehbuch überarbeitet. Nun freuten sich alle Beteiligten, in den kommenden Wochen - unter Einhaltung der empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln - in Kleingruppen mit den Proben vor Ort beginnen zu können.