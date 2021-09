Katastrophenfall Hier wird der Bevölkerung geholfen: Jede Gemeinde definiert einen Notfalltreffpunkt – Kanton und Stadt Wil weihen erste Tafel ein Behörden und Einsatzkräfte erreichen im Fall eines Ausfalls der üblichen Kommunikationskanäle die Bevölkerung schlecht oder mit Zeitverzögerung. Deshalb werden in allen Gemeinden Notfalltreffpunkte eingerichtet. Regierungsrat Fredy Fässler und Stadtrat Dario Sulzer informierten in Wil.

Dario Sulzer, Wiler Stadtrat, steht mit Regierungsrat Fredy Fässler vor der neuen Notfalltreffpunkt-Tafel. Bild: Felicitas Markoff

Es ist noch nicht lange her, dass in Deutschland und Österreich mehrere Unwetter für Überschwemmungen und katastrophale Zustände gesorgt haben. Ganze Ortschaften waren plötzlich vom Rest der Welt abgeschnitten. Was, wenn solche Bilder der Zerstörung auch in der Schweiz Realität werden?

Genau für solche Fälle führen die Gemeinden im Kanton St.Gallen Notfalltreffpunkte ein. Jetzt im September werden die Tafeln aufgestellt. Am Mittwoch informierten der Kanton und die Stadt Wil gemeinsam über das Bevölkerungsschutzprojekt. Aber es sei Zufall, dass die Notfalltreffpunkte kurz nach den Überschwemmungen in den Nachbarländern eingeführt werden, sagte Jörg Köhler, Leiter des Kantonalen Führungsstabes.

Bei Trinkwassermangel oder Erdbeben

Bei Katastrophen, Notlagen oder anderen Grossereignissen muss die Bevölkerung so schnell wie möglich informiert und unterstützt werden. Die Notfalltreffpunkte sind dafür die Anlaufstelle: Dort werden Informationen und Hilfsgüter abgegeben sowie im Fall einer Evakuierung Personen zu einer Aufnahmestelle verwiesen. Unter anderem bei verseuchtem Trinkwasser, tagelangem Stromausfall, einem Ausfall der Notfallnummern oder zerstörter Infrastruktur nach einem Erdbeben werden die Notfalltreffpunkte in Betrieb genommen. Die Notfalltreffpunkte können auch dann noch mit Blaulichtorganisationen kommunizieren, wenn der Strom und die Notfallnummer ausgefallen sind.

Ein Notfalltreffpunkt in der Lindenhof-Turnhalle in Wil. Bild: Felicitas Markoff

Die Bevölkerung erkennt die Notfalltreffpunkte anhand der Signaltafeln, welche die Gemeinden in den kommenden Wochen installieren. Zudem erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner per Post eine Informationsbroschüre, wie das kantonale Sicherheits- und Justizdepartement in einer Medienmitteilung schreibt. Die Broschüre enthält Angaben zu Alarmierungsarten, zu Evakuierungen, zum Notgepäck sowie Notvorrat.

Sieben Notfalltreffpunkte in Wil

In Anwesenheit von Regierungsrat Fredy Fässler und dem Wiler Stadtrat Dario Sulzer wurde am Mittwochvormittag an der Turnhalle Lindenhof die erste Notfalltreffpunkt-Tafel in Wil aufgehängt. Auf dem Gemeindegebiet von Wil werden sechs weitere Tafeln platziert. Fässler, der dem Sicherheitsdepartement des Kantons vorsteht, sagte:

«Damit die Versorgung bei einer Katastrophe sichergestellt wird, soll es in jeder Gemeinde mindestens einen Notfalltreffpunkt geben.»

Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Felicitas Markoff

Die Tafeln sehen überall gleich aus, damit die Bevölkerung sie bei einer Katastrophe oder in einer Ausnahmesituation leicht erkennt. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung wisse, wo sie hingehen und was sie im Fall einer Evakuierung mitnehmen müsse.

Regierungsrat Fässler sagte: «Die Kosten für die Notfalltreffpunkte im Kanton St.Gallen werden von Bund, Kanton und den Gemeinden finanziert und betragen 650'000 Franken.»

Für den Notfall gibt es einen Plan

Dario Sulzer zeigt die Informationsbroschüre, die alle per Post erhalten. Bild: Felicitas Markoff

Im Krisenfall ist der Treffpunkt innerhalb einer Stunde einsatzbereit, sagte Stadtrat Sulzer, der ebenfalls das Sicherheitsdepartement leitet. Wie der Kanton in der Medienmitteilung schreibt, werden die Treffpunkte mit Unterstützung der Feuerwehr und des Zivilschutzes betrieben. Sulzer sagte:

«Wir hoffen natürlich nicht, dass der Ernstfall eintritt. Aber es ist wichtig, dass man gut vorbereitet ist und einen Plan für den Notfall hat.»

Bei einer Überprüfung im Rahmen einer Neuorganisation des Zivilschutzes im Kanton St.Gallen sei festgestellt worden, dass es in diesem Bereich bisher Mängel gab. Die Notfalltreffpunkte sind eine Massnahme, die bei der Neuorganisation umgesetzt wurde.

Auch eine nationale Sicherheitsübung zeigte, dass die Behörden und Einsatzkräfte die Bevölkerung im Falle eines Ausfalls der üblichen Kommunikationskanäle nur schlecht und später nur mit grosser Zeitverzögerung erreichen können. Deshalb werden alle Kantone solche Notfalltreffpunkte einführen, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist.

In 20 bis 30 Minuten zu Fuss erreichbar

Möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde sollen die Notfalltreffpunkte in 20 bis 30 Minuten zu Fuss erreichen können, wie Jörg Köhler vom Kantonalen Führungsstab sagte. Es sei auch darauf geachtet worden, dass die Treffpunkte in der Nähe von Bahnhöfen und Haltestellen eingerichtet werden.

200 Treffpunkte im Kanton St.Gallen wurden zu Beginn des neuen Konzepts ins Auge gefasst. Im Dialog mit den Gemeindebehörden konnte die Anzahl der Notfalltreffpunkte auf 166 reduziert werden. Das Konzept sei über einen Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr erarbeitet worden, sagte Köhler.