Festival «Corona-Schnellheilung»: Zwei Tage nach Frauenfeld-Absage standen Metallica wieder auf der Bühne – so reagiert der Veranstalter

Wegen eines Coronafalls sagte Metallica als Headliner ihr Konzert am Out in the Green Frauenfeld ab. Zwei Tage später trat die US-Band bereits in Belgien auf, derzeit in Spanien. Live Nation, seit 2017 Mehrheitsaktionär der Frauenfelder First Event AG, nimmt Stellung.