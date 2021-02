Kantonsrat Ursula Egli blieb erfolglos, die Perimeter-Pflicht wird nicht abgeschafft: Was das für die Stadt Wil bedeutet Das Weibeln der Wiler Stadt- und Kantonsrätin Ursula Egli (SVP) für die Abschaffung der Perimeterpflicht war umsonst. Im St.Galler Kantonsrat machten am Montag drei Stimmen den Unterschied aus.

Bei Bachsanierungen können im Kanton St.Gallen auch weiterhin private Landbesitzer zur Kasse gebeten werden. Bild: Nana Do Carmo

Die Würfel sind gefallen – und irgendwie doch nicht. Im Kanton St.Gallen kann bei Bachsanierungen auch weiterhin eine Perimeterpflicht erhoben werden. In zweiter Lesung stimmten 57 Kantonsräte für diese Handhabung, 54 waren für ein revidiertes Wasserbaugesetz.



Der Perimeter besagt, dass sich Privatpersonen, durch deren Land ein Bach fliesst, finanziell an Sanierungen dieser Gewässer beteiligen müssen. Doch genau das sorgt seit geraumer Zeit für eine hitzige Debatte – und immer wieder für Verzögerungen bei Sanierungsprojekten. Die Wiler Stadt- und Kantonsrätin Ursula Egli (SVP) ist für die Abschaffung dieser Perimeterpflicht und hat nach der ersten Lesung das Ruder noch herumzureissen versucht. In einem Brief an die anderen sieben Kantonsräte der Stadt Wil weibelte sie für das angepasste Wasserbaugesetz. Da sie dies im Namen der Stadt Wil tat und zwei weitere Stadträte in erster Lesung eine konträre Haltung eingenommen hatten, trug ihr dies einiges an Kritik ein.

Für Egli ist die Situation «besonders ungerecht»

Da auch bei der zweiten Lesung eine knappe Mehrheit gegen das revidierte Wasserbaugesetz stimmte, ist festzuhalten, dass Eglis Rundschreiben nicht gefruchtet hat. Sie verteidigt ihr Vorgehen:

«Nach der knappen Abstimmung der ersten Lesung musste man es nochmals probieren.»



Ursula Egli im Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Der Kantonsrat hatte in der ersten Lesung zum Wasserbaugesetz beschlossen, den Gemeinden weiterhin zu erlauben, mit einer «Kann»-Formulierung an Gemeindegewässern Perimeter festzulegen. «Personen aus anderen Kantonen verstehen überhaupt nicht, was ein Perimeter ist, weil er dort schon lange abgeschafft ist. Die neue Kann-Formel ist besonders ungerecht. Denn einige Gemeinden werden Perimeter künftig noch erheben, andere nicht», sagt Egli.

Entscheidung steht noch aus



Und was bedeutet das für die Stadt Wil? «Wir werden jetzt schauen müssen, ob wir die Perimeter beibehalten. Der Stadtrat hat noch nicht entschieden. Wir haben aber als Stadt bei Hochwasserschutz-Projekten den gesetzlichen Auftrag, diese zeitnah umzusetzen», sagt Egli.