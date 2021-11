KANTONSRAT Trotz Mehrkosten von fünf Millionen Franken: Keine Opposition gegen die Wiler Forensikstation Die geschlossene, forensische Klinikstation für psychisch kranke Straftäter in Wil wird wegen Mehrkosten im Bereich Sicherheit teurer als ursprünglich angenommen. Im Kantonsrat sorgte dies aber kaum für Kritik.

So soll es im Wohn- und Essraum der geplanten Forensikstation aussehen. Visualisierung: PD

Am Montagnachmittag befasste sich der Kantonsrat mit der geplanten Forensikstation, welche auf dem Areal der Klinik Wil gebaut werden soll. Im Juni 2018 hatte der Kantonsrat einen Kredit von 12,9 Millionen Franken für deren Bau gesprochen. In der Zwischenzeit stiegen die Kosten auf 20,4 Millionen Franken. Dies bei einem Bundesbeitrag von 6,25 Millionen Franken. Auf den Kanton entfallen also neu Kosten von 14,15 Millionen Franken.

Bedarf nach solchen Plätzen anerkannt

Für die SP ist klar, dass es diese Forensikstation möglichst bald braucht, sagte Susanne Schmid (St.Gallen), Sprecherin der SP-Fraktion. Das heutige Projekt sei besser als das ursprüngliche. Isabel Schorer (FDP, St.Gallen) wundert sich, dass der Nachtragskredit mit höheren Sicherheitsanforderungen begründet wurde, obwohl schon früher entsprechende Fragen gestellt wurden. Die FDP anerkennt aber, dass ein Bedarf nach mehr Plätzen für in der mittleren Sicherheitsstufe existiert.

Markus Bonderer (SVP, Sargans) lobte das vorliegende Projekt als gut und ausgewogen. Er kritisierte aber den Weg dorthin. Ein Provisorium sei zur dauernden Einrichtung geworden. Patrick Dürr (Die Mitte, Widnau) wies darauf hin, dass Unterbringungsmöglichkeiten für psychisch kranke Straftäter im Kanton fehlen. Deshalb müssten solche Personen ausserkantonal oder behelfsmässig untergebracht werden.

Susanne Hartmann: Mehr Raum für Sicherheitsanforderungen

Margot Benz (Grüne, St.Gallen) attestierte dem Regierungsrat, dass er den Bedarf an solchen Plätzen überzeugend dargelegt habe. Die Grünen hätten aber ein platzsparenderes Projekt bevorzugt. Andrin Monstein (Grünliberale, St.Gallen) wies auf die beachtliche Erhöhung hin und forderte, solche Nachtragskredite nicht unkritisch durchzuwinken. Ausserkantonale Plätze für psychisch kranke Straftäter seien aber limitiert.

Regierungsrätin Susanne Hartmann (Die Mitte, Wil) betonte, dass der Kanton keine Erfahrungen mit dem Bau einer Forensikstation habe. Es brauche vor allem mehr Raum, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Bei der ursprünglichen Planung wurden Fehler begangen, die aber transparent gemacht wurden, räumte die Regierungsrätin ein. Wenn alles optimal laufe, könne man 2022 mit dem Bau beginnen.

Obwohl es keine Kritik gab, ist das Geld für den Nachtragskredit noch nicht im Trockenen. Bereits am Mittwoch findet die zweite Lesung statt.