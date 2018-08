Kantonsarchäologe ist begeistert: «Alles andere als Dutzendware» Die ehrenamtliche Suche mit Metalldetektoren hat sich gelohnt: Dank Münzenfunden aus keltischer und römischer Zeit könne die archäologische Geschichte von Wilen bei Wil nun um 2000 Jahre zurückdatiert werden, sagt der Thurgauer Kantonsarchäologe Urs Leuzinger. Richard Clavadetscher

Der Thurgauer Archäologe Urs Leuzinger und Daniela Wiesli beim Begutachten der Wilener Funde. Bilder: Richard Clavadetscher

Urs Leuzinger, wie oft klopfen Leute an und wollen etwas abliefern?

Wir haben zwei Arten von «Kunden»: Jene, die zufällig etwas finden. Das sind meist Bauarbeiter – Poliere, die sich melden, weil sie zum Beispiel beim Baggern etwas fanden. Das ist rund ein- bis zweimal pro Monat der Fall.

Und die anderen Leute?

Die anderen Leute sind unsere freiwilligen Mitarbeiter, inzwischen fast hundert. Da kann man sich vorstellen, dass es mindestens ein- bis zweimal pro Woche zu einem Kontakt mit einem von ihnen kommt – sei es wegen eines Fundes oder wegen einer Frage, die sie an mich richten.

Die sogenannten Sondler? Sind sie eine Randerscheinung?

Nein, ganz und gar nicht. Von den genannten rund hundert Freiwilligen ist der grösste Teil als Sondler, also mit dem Metalldetektor, unterwegs. Ihnen sage ich immer, sie hätten auch noch zwei Augen, um etwa Keramik oder Steinwerkzeuge zu entdecken, sie sollten sich nicht nur auf Metallfunde fixieren.

Wie stehen denn die Archäologen den Sondlern gegenüber?

Das wird unterschiedlich gesehen in unserer Zunft. Es gibt Kantone, die sind sehr restriktiv, die halten wenig von diesen Sondlern, die machten eh nur alles kaputt. Im Thurgau sind wir relativ liberal. Wir schauen, dass diese Leute hier wohnen, einen Bezug zum Kanton haben und nicht straffällig sind, wenn wir eine Bewilligung erteilen. Mit dieser Praxis haben wir gute Erfahrungen gemacht. Sehen Sie, ich bin Sohn eines Hobbyarchäologen, und deshalb weiss ich, wie wertvoll deren Arbeit ist, wenn sie in enger Zusammenarbeit mit uns Profis erfolgt

Besteht nicht auch die Gefahr des unsachgemässen Umgangs mit Fundstellen und Funden?

Selbstverständlich ist es nicht erlaubt, auf bereits entdeckten Fundstellen zu suchen. Das ist tabu. Wir lassen Freiwillige nur in Gebiete, die archäologisch noch weisse Flecken sind auf der Karte. Und diese Freiwilligen bilden wir aus, bevor sie ihren Ausweis bekommen. Suchen ohne Ausweis ist strafbar und übrigens kein Kavaliersdelikt. Das weiss eine breite Öffentlichkeit spätestens, seit der Walliser Polizeikommandant in der Türkei deswegen ins Gefängnis kam.

Daniela Wiesli hat Ihnen soeben Funde abgeliefert. Was sieht nun der erfahrene Archäologe auf den ersten Blick? Ist das nur Dutzendware oder ist es mehr?

Die römische (links) und die keltische Silbermünze. Beide sind dank Metalldetektoren im Untergrund von Wilen gefunden worden.

In diesem Fall ist es ganz sicher keine Dutzendware. Bis anhin hatten wir aus der Gemeinde Wilen bei Wil praktisch nichts. Nun haben wir dank Daniela Wiesli eine römische Münze und sogar noch eine keltische Silbermünze. Wir können also die Ortsgeschichte von Wilen archäologisch um 2000 Jahre zurückdatieren. Dies zeigt, dass man auch heute noch Dinge finden kann, die einerseits der Wissenschaft, anderseits auch der Bevölkerung, in diesem Fall ja der Ortsgeschichte von Wilen, wichtige Informationen liefern können

Durch diese Ablieferung wird Daniela Wiesli nun aber nicht reich ...

Das ist so. Freiwillige Mitarbeiter haben kein Anrecht auf Finderlohn, und Eigentümer des Gefundenen ist der Kanton. Wenn Sie zufällig etwas finden, etwa eine Goldmünze, hätten Sie laut Zivilgesetzbuch aber Anrecht auf einen angemessenen Finderlohn.

Wenn es nichts gibt für einen Fund, könnte ein Sondler auf die Idee kommen, seinen Fund im Internet meistbietend zu verhökern.

Unsere Leute tun so etwas nicht. Ihnen ist vor allem wichtig, etwas über die Vergangenheit des Thurgaus in Erfahrung zu bringen. Wenn es aber jemand macht, wird er von Amtes wegen verzeigt und hat die Polizei im Haus. Das ist mehrfach passiert.

Was passiert nun mit diesen Funden? Verschwinden sie jetzt einfach in den grossen Schubladen des Thurgauer Amts für Archäologie?

