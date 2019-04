Kantonalmusikfest Top of 19 in Lenggenwil: Helfer sind während fast 6000 Stunden im Einsatz

Die Musig Lenggenwil organisiert am 25. und 26. Mai das St.Galler Kantonalmusikfest. An diesen Anlass werden vier weitere Festtage angehängt, was einen grossen Helferstab bedingt. Der Verantwortliche, Christian Senn, spricht über die Herausforderungen bei der Helfersuche.