Kandidatenkür an der Sommerversammlung der Gewerbevereine in Oberuzwil

Die Sommerversammlung der Gewerbevereine Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren stand im Zeichen der Wahlen. Philipp Stutz

Beinahe Volksfestcharakter: Die gemeinsame Sommerversammlung der Gewerbevereine von Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren diente auch dem Gedankenaustausch. (Bild: Philipp Stutz)

Der Jodlerclub Uzwil beschwor mit seinen Liedern die heile Schweiz. An Stehtischen genossen Gewerbler einen Apéro. Die Ambiance besass beinahe Volksfestcharakter. Gewerbetreibende aus Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren bestritten gemeinsam einen Polittalk, der ganz im Zeichen der bevorstehenden Wahlen in den National- und Ständerat stand. Werner Nützi von der gleichnamigen Gärtnerei, einem Familienbetrieb mit 33 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wirkte als Gastgeber und wurde mit seinem Team dieser Rolle vollauf gerecht.

«Wir sind Wil-Ost und müssen unsere Position lautstark vertreten», sagte Ernst Dobler, Präsident des Gewerbevereins Oberuzwil, nicht ganz frei von Ironie. Er zeigte sich erfreut über den guten Besuch. Die eingeladenen elf Kandidierenden besässen alle Bezug zum Gewerbe und entstammten somit dem bürgerlichen Lager von SVP, FDP und CVP – die Linke war nicht vertreten. Dobler stellte mit Genugtuung fest:

«Das Kandidatenteam ist auch im Gewerbe weiblicher geworden, und das ist gut so.»

Danach folgte eine Kandidatenkür, die sich wegen der Vielzahl von Bewerbern ziemlich in die Länge zog. Die Gesprächsrunde stand unter der Leitung von Ernst Dobler.

Klimawandel: Verbote helfen nicht weiter

«Im Agrarbusiness kenne ich mich aus», sagte Stefan Britschgi (FDP, Diepoldsau). Angesprochen auf die beiden Volksinitiativen über den Verzicht von Pestiziden und Antibiotika in der Landwirtschaft, erklärte der Gemüseunternehmer: «Beide sind zu radikal.» Die Landwirtschaft habe ihre Hausaufgaben weitgehend gemacht.

Revierförster Bruno Cozzio

Revierförster Bruno Cozzio (CVP, Henau) gestand, kein klassischer Gewerbler zu sein. Immerhin trage er Verantwortung für einen Forstbetrieb mit mehreren Mitarbeitern. «Der Klimawandel findet statt», beantwortete er eine entsprechende Frage. Verbote brächten aber keine Lösung.

«Aber weniger Dreck von uns allen wäre nicht schlecht.»

Trudy Cozzio (CVP, St.Gallen), gehörte während zehn Jahren dem St.Galler Stadtparlament an. Die schulische Heilpädagogin will sich weiterhin engagieren und strebt ein politisches Amt an.

Sozialwerke und Gesundheitswesen: «Ein Pulverfass»

Marcel Dobler (FDP, bisher), der für den Ständerat kandidiert und für die ungeteilte Standesstimme eintritt, ist ein früh zu Wohlstand gelangter IT-Unternehmer. Der Miteigentümer von Franz Carl Weber setzt auf seine Nähe zur Wirtschaft und auf sein smart-juveniles Image («Tages-Anzeiger»). Als drängende Fragen erwähnte er die steigenden Gesundheitskosten, die strukturelle Reform der AHV sowie die Beziehungen zu den Nachbarländern.

Patrick Dürr (CVP, Widnau), ist im Bankgewerbe tätig. «Die Politik braucht mehr Leute aus der Wirtschaft», betonte er. Sozialwerke und Gesundheitswesen würden das Schweizer Volk in den nächsten Jahren weiter beschäftigen.

«Das Ganze gleicht einem Pulverfass.»

Michael Götte (SVP), Gemeindepräsident in Tübach, bekannte sich zu einer parteiübergreifenden Arbeit. «Nur auf diesem Weg können wir unsere Aufgaben bewältigen.» Eckpunkte bildeten der Gesundheitsbereich, die duale Berufsbildung und eine nachhaltige Energiepolitik.

Vom bilateralen Weg überzeugt

Yvonne Keller (FDP, Oberbüren), Unternehmerin, wurde auf die Asylpolitik angesprochen. «Tendenziell gibt es in Oberbüren trotz der Nähe zum Durchgangszentrum Thurhof wenig Probleme mit Asylbewerbern», sagte sie.

Yvonne Keller und Marcel Dobler

Thomas Müller (SVP, Rorschach) ist amtierender Nationalrat, Mitglied der Finanzkommission und Stadtpräsident von Rorschach. «Wenn Mitte-links zustande kommt, wird’s richtig teuer», warnte der Jurist und ehemalige Präsident des FC St.Gallen. Werde diese politische Konstellation Tatsache, sei nächstes Jahr ein Benzinpreis von 2.40 Franken pro Liter durchaus möglich.

Susanne Vinzenz-Stauffacher (FDP, Abtwil), hat nach eigener Aussage einen spannenden Ständeratswahlkampf hinter sich, in dem sie allerdings nicht reüssierte. Die Juristin fühlt sich nahe bei den Menschen. «Die Politik hat mich immer begleitet», bekannte sie und zeigte sich vom bilateralen Weg der Schweiz überzeugt.

«Erziehungsarbeit ist Familiensache»

Judith Scherzinger Gehrer (CVP, Gossau), führt ein Familienunternehmen und will sich für gute Rahmenbedingungen zu Gunsten der Familien einsetzen. Dazu zähle eine frei einteilbare Elternzeit. Sie betont:

«Erziehungsarbeit ist nicht Frauen-, sondern Familiensache.»

Thomas Warzinek (CVP, Mels), setzte den Schlusspunkt hinter den Reigen der Kandidatinnen und Kandidaten. Der Urologe tat dies auf ernste, aber auch amüsante Weise. Als Arzt ist er Fachmann für Gesundheitsfragen. Warzinek steht hinter der «Kostenbremse-Initiative» und plädierte für ein besseres Kostenbewusstsein.