Kandelaber gerammt:

Führerschein abgegeben

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor 1 Uhr, ist ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Uzwiler Bahnhofstrasse in einen Kandelaber geprallt. Er war fahrunfähig.

Während das Fahrzeug einen Totalschaden erlitt, entstand an der Strassenbeleuchtung ein Sachschaden von 2000 Franken.

Laut Angaben der Kantonspolizei fuhr der 34-Jährige mit seinem Auto auf der Bahnhofstrasse von Oberbüren her in Richtung Uzwil. Vor der Augartenkreuzung verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Auto. Es kam von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Kandelaber.

Das Auto wurde total beschädigt, am Kandelaber entstand Sachschaden von rund 2000 Franken. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe. Der Führerausweis wurde dem Lenker abgenommen. (ahi/kapo)