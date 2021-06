In der Aprilsession des Kantonsrates wurde das Strassenbauprojekt zur Sanierung der Augartenkreuzung in Niederuzwil nach jahrzehntelanger Planung abgelehnt. Der Wiler CVP-Kantonsrat Andreas Widmer will nun von der Regierung wissen, wie es weitergeht. Damit die Verkehrsteilnehmenden nicht auf unbestimmte Zeit hinaus mit der unhaltbaren Situation und mit Staus leben müssten, sei ein rascher Neustart des Projektes notwendig. In einer Interpellation wirft er deshalb die Frage auf, ob die Regierung bereit sei, eine rasche Neuauflage der Knotensanierung anzugehen und was dafür nötig sei. So will er unter anderem wissen, auf welchem Weg ein mehrheitsfähiges Projekt aufgegleist werden könnte und ob die Regierung die Idee der SVP einer Untertunnelung als mehrheitsfähig betrachtet. (gia)