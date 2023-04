«Kaleidoskop» Toggenburger Künstlerin Rosmarie Abderhalden zeigt in der Kunsthalle Wil ihre erste institutionelle Soloshow Noch bis am 14. Mai ist Rosmarie Abderhalden in der Kunsthalle Wil zu Gast. Sie setzt mit ihrer Ausstellung «Kaleidoskop» alternative Betrachtungen in den Fokus.

Künstlerin Rosmarie Abderhalden in ihrem Atelier in Ebnat-Kappel Bild: PD

Mit «Kaleidoskop» realisiert die Künstlerin Rosmarie Abderhalden in der Kunsthalle Wil ihre erste institutionelle Soloshow. In einem Pressetext heisst es: «Mit ihrer langjährigen und intensiven künstlerischen Auseinandersetzung, ihrer Experimentierfreude mit unterschiedlichen Materialien und ihrem Interesse für Naturwissenschaften, aber auch für all die irrationalen Phänomene unserer Zeit, hat die Künstlerin ein spannendes und vielfältiges Werk vorzuweisen.»

Kaleidoskop, so der Titel der Ausstellung, kommt aus dem Griechischen und heisst übersetzt soviel wie «Schönbildschauen». Kaleidoskope verändern unsere Sicht auf die Welt und stellen einen anderen Fokus ins Zentrum. Der Blick durch das Kaleidoskop bricht die Wirklichkeit und fügt Bilder unserer Umgebung neu zusammen. Es zeigt auf spielerische Weise, dass es vielfältige Arten gibt, die Welt zu sehen.

Genau auf diese Wahrnehmung will Rosmarie Abderhalden die Besucherinnen und Besucher in ihrer Soloshow mitnehmen. Alternative Betrachtungen, eine Wahrnehmung der Welt ausserhalb des Rahmens, losgelöst von unserem Wahrnehmungsapparat als kulturelles Konstrukt.

Blick auf das Stück «Waldpalast» in der Ausstellung in der Kunsthalle Wil. Bild: PD

Das Kaleidoskop ist nicht nur inhaltlich Schwerpunkt der Ausstellung, auch in einzelnen Werken durch die Materialität, die Technik und die Formensprache erkennbar. Wie in ihrer Arbeit «Spiegelungen» in der Loggia oder in der Arbeit «Waldpalast» im Erdgeschoss.

«Waldpalast» ist 2021, während der Pandemie, entstanden. Die Künstlerin suchte nach Möglichkeiten, respektive Orten des Zusammenwirkens, wo verhärtete Fronten und polarisierende Positionen entkräftet werden. Das Modell steht für einen Raum, in dem sich die Wahrnehmungen vervielfältigen und sich klare Positionen auflösen. «Waldpalast» ist ein Raum für Fantasie, Mysterien und Träume.

Siet 1996 als Künstlerin tätig

Rosmarie Abderhalden lebt und arbeitet im Toggenburg. Nach ihrer Ausbildung zur Sozialpädagogin vertiefte sie sich in der Kunst mit Weiterbildungen zur Farbenlehre, alten und neuen Maltechniken sowie Farbherstellung. Sie besuchte den FFR «Farbe, Form, Raum» an der Schule für Gestaltung in St.Gallen und studierte Erwachsenenbildung am IAP in Zürich. Seit 1996 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig.

Die Ausstellung wurde am 1. April mit gesanglichen Intermezzi der St.Galler Opernsängerin Andrea Viaricci feierlich eröffnet. Die Ausstellung kann zu den übliche Öffnungszeiten bis am 14. Mai besichtigt werden. Am 27. April um 19 Uhr findet der Artist Talk statt. (pd)