Käsenswertes aus der Region Die Schweiz ist und bleibt ein Käseland: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum liegt bei 21,31 Kilogramm. Schmackhafter Käse wird auch in der Region hergestellt: Zwei lokale Käsereien haben kürzlich an den Swiss Cheese Awards Podestplätze erreicht. Tobias Söldi

Käse, so weit das Auge reicht: Ein Marktstand mit einer Vielzahl an regionalem Käse.(Bild: Andrea Stalder)

Käse gehört zur DNA der Schweiz wie das Matterhorn, Roger Federer oder die Rolex, und die Ostschweiz trägt viel dazu bei: Sie ist ein veritables Käseland. Viele Regionen bieten geeignetes Weideland im Tal und auf den Alpen für die Viehhaltung und die Produktion von Milch – die Basis eines jeden guten Käses. Die Zahl der Käsereien ist gross, die Vielfalt an Käsesorten ebenso. So wurden im Appenzell und Teilen der Kantone Thurgau und St. Gallen 2017 8729 Tonnen Appenzeller Käse produziert. Zwei Käsereien aus der Region haben kürzlich an den Swiss Cheese Awards mit ihrem Appenzeller reüssiert. Die Käserei Tschumper aus Degersheim hat die Goldmedaille gewonnen, die Hardegger Käse AG aus Jonschwil die Bronzemedaille.

Doch man darf die Region nicht auf die grossen Namen wie Appenzeller, Tilsiter oder Emmentaler beschränken. Viele Käsereien produzieren auch eigene, spezielle Käsesorten, die nicht wie die oben genannten von einer sogenannten Sortenorganisation kontrolliert, beworben und verkauft werden. Sie fördern die Vielfalt der Käse in den Regalen und Theken der Detailhändler und der Fachgeschäfte.



Grund genug, einen Blick hinter die Rinde der Käsebranche zu werfen. Es präsentiert sich eine komplexe, im Wandel begriffene Welt mit einer Vielzahl an Einflussgrössen, Beteiligten, Sorgen und Hoffnungen. Damit das Käsebrot und das Fondue künftig noch besser schmecken.