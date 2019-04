Kämpfen für die Vielfalt des Lebens - unzählige Arten sind gefährdet Viele Arten in der Schweiz sind gefährdet. Umweltverbände schlagen beim Bund Alarm, Gemeinden in der Region versuchen die Vielfalt der Natur zu fördern. Gemäss Fachleuten schaffen sie das aber nicht alleine. Lara Wüest

Sie gelten als Symbol für den Artenreichtum in der Schweiz: die Schmetterlinge.

Die Biodiversität ist derzeit in aller Munde. Kürzlich haben Umweltverbände auf nationaler Ebene zwei Volksinitiativen dazu lanciert (siehe Kasten). Und mit der Aktion «Mission B» hat auch das Schweizer Radio und Fernsehen SRF eine Kampagne für mehr Biodiversität in der Schweiz gestartet. Dieses Engagement scheint ansteckend: Auch in der Region Wil springen Gemeinden auf den Zug auf. So hat sich etwa Uzwil vorgenommen, den Lebensraum von Pflanzen und Tieren künftig stärker zu schützen und deren Vielfalt zu fördern. «Wir wollen die Kampagne auf nationaler Ebene nutzen, um auch unsere Bürger zu sensibilisieren», sagt Verwaltungsleiter Thomas Stricker.



Artenvielfalt für Menschen lebenswichtig

Die Biodiversität – die Vielfalt von Lebensräumen, Arten und Genen – ist in der Schweiz bedroht. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) sind ein Drittel der Arten und die Hälfte aller wichtigen Lebensräume gefährdet. Von vielen wertvollen Lebensräumen seien nur noch Restflächen übrig, schrieb das Bafu bereits vor zwei Jahren in einem Bericht. Und das bedroht letzten Endes auch die Menschen: Sie brauchen die Arten- und Landschaftsvielfalt zum Überleben. Denn die biologische Vielfalt reguliert das Klima, hält den Nährstoffkreislauf in Gang oder sichert unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln. Der Bund hat deshalb bereits Massnahmen ergriffen, um «die Vielfalt des Lebens» zu fördern. Doch gemäss Umweltverbänden reicht das noch nicht aus. Deshalb haben diese nun die beiden Initiativen lanciert.

Blumenwiesen statt Rasen

Uzwil möchte das Thema Biodiversität nun lokal vorantreiben. So war kürzlich auch das «Uzwiler Blatt» dem Thema gewidmet. Konkret möchte die Gemeinde ihre Grünflächen aufwerten. Zwischen Uzwil und Niederuzwil sind mehrere solche Flächen zu finden. Etwa der Park des früheren Gemeindehauses, die Wiesen der beiden Friedhöfe oder die Sportflächen der Schule. Doch trotz des vielen Grüns ist der Biodiversität damit kaum gedient. Der Grund: Bei den Wiesen handelt es sich vorwiegend um Rasenflächen. Und diese tragen nicht dazu bei, die Artenvielfalt zu fördern. Sie bestehen eben nur aus Gras.

Uzwil hat sich nun zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Künftig sollen die Rasenflächen Blumenwiesen weichen und zu einem grünen Gürtel zwischen Uzwil und Niederuzwil zusammenwachsen. Solche Wiesen bieten nicht nur farbenprächtigen Pflanzen einen Lebensraum, sondern auch vielen Tieren wie Bienen, Schmetterlingen, Igeln oder Spitzmäusen. Womöglich soll in diesem «grünen Gürtel» auch ein Weiher entstehen. Und Wege, damit Spaziergänger die Natur nicht stören, wenn sie durch die «grüne Lunge Uzwils» laufen. In Zusammenhang mit der neuen Raumplanung haben die Bürger kürzlich Geld für die Förderung solcher Projekte zugesprochen. «Wir setzen uns schon lange für den grünen Gürtel ein», sagt Stricker, «doch jetzt stehen wir vor dem nächsten Schritt». Einiges hat die Gemeinde auch schon getan: So hat sie zum Beispiel bereits mehrere Blumenwiesen gepflanzt und ein Naturschutzgebiet errichtet. Doch gemäss Sticker genügt das nicht: «Wir sind kein Musterbeispiel. Wir könnten mehr für die Biodiversität machen.»



Es muss noch viel getan werden

Einer, der sich ebenfalls dafür ausspricht, dass auf diesem Gebiet mehr getan wird, ist Guido Zurburg. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Salix, der sich für den Naturschutz in der Region Wil starkmacht. Zurburg sagt: «Eine einzelne Insel mit schönen Pflanzen reicht nicht aus.»



Viele Gemeinden in der Region würden sich zwar für den Naturschutz engagieren. Doch oft fehle es an der Vernetzung von Naturflächen. Die Folgen: Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien sind völlig isoliert voneinander. Das kann zum Beispiel ihre Fortpflanzung erschweren. Zurburg betont zugleich: «Die Gemeinden alleine können das nicht ändern. Dafür fehlen ihnen unter anderem die finanziellen Mittel.» Er fordert: «Auch die Bevölkerung muss aktiv werden. Unsere Rasenkultur vernichtet viele Arten. Es braucht mehr private Naturgärten.»



Kritische Worte findet der Wiler Stadtparlamentarier Guido Wick (Grüne Prowil). Er sagt: «Bisher machen die Gemeinden im Bereich Biodiversität viel zu wenig. Und was sie machen, ist oft punktuell, symbolträchtig und nicht vernetzt.» Wick ist neben seinem politischen Engagement als Unternehmensberater im Bereich Umweltleistung tätig. Doch auch er sieht den Handlungsbedarf nicht nur bei den Gemeinden. «Die Menschen und auch die Unternehmen verstehen noch nicht, dass ihre Existenz an der Biodiversität hängt. Da braucht es ein Umdenken.»