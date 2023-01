Kabarett Comics, Schulhefte und ein Hauch Glamour: Manuel Stahlberger sprang in Wil über seinen Schatten Der Verein Bühne am Gleis feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Grund genug, mit den Besuchern anzustossen. Auch am Samstagabend, bevor der St.Galler Liedermacher und Kabarettist Manuel Stahlberger mit Rauch, Blitz und Tanz die Bühne betrat.

Dass er von Haus aus auch Musiker ist, prägt auch Manuel Stahlbergers Soloauftritte. Bild: Christoph Heer

Seit 15 Jahren gibt es in Wil den Verein Bühne am Gleis. Das wollte am Samstagabend mit Manuel Stahlberger gefeiert werden – und davor mit einem Apéro. Kein Wunder also, füllte sich die Lokalität schon lange vor dem Auftritt des St.Galler Liedermachers, Comiczeichners und Kabarettisten.

Manuel Stahlberger spielt aktuell sein drittes Soloprogramm «Eigener Schatten». Manuel Stahlberger sagt über sich selbst, er sei noch nie der Geschwindere gewesen. Seine Geschichten und Lieder kämen meistens auf Schleichwegen daher.

Stahlberger springt ins Rampenlicht. «So habe ich es heute endlich geschafft. Ein Showstart wie die grossen Künstler es tun, nicht so wie die Möchtegern-Kleinkunststars», sagt Stahlberger und Gelächter brandet auf.

In seinem neuen Programm gibt Manuel Stahlberger den Showstar. Bild: Christoph Heer

Dumme Gans, Globi und Papa Moll

Es folgt ein Abend, gespickt mit Liedern, Bildern und einem Hauch Glamour. Zwischendurch liest Stahlberger aus seinem alten Schulheft, zeigt seine Comics von der dummen Gans über Globi bis Papa Moll und singt so, wie man ihn kennt. Im Publikum sitzen junge und ältere Besucher, lachen und spenden Applaus, zum Beispiel, als Stahlberger davon berichtet, wie er in der Schule zu seinem Französisch gekommen ist.