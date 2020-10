Juso-Politiker Räbsamen nach Rüge von SP-Regierungsrat Fredy Fässler: «Werde das Gespräch suchen» Gemäss einem Artikel des Portals «Die Ostschweiz» hat Regierungsrat Fredy Fässler den Wiler Juso-Politiker aufgrund eines Social-Media-Posts zum Parteiwechsel aufgefordert. Konkret ging es darum, dass Räbsamen in einem Post die Abkürzung ACAB (All cops are bastards) verwendete. Räbsamen will nun mit Fässler das Gespräch suchen und die Sache intern klären.

Timo Räbsamen steht seit seiner Wahl vor etwas mehr als einer Woche wiederholt für seine Beiträge in den Sozialen Medien in der Kritik. Bild: PD

Bereits in der vergangenen Woche machte der neu gewählte Wiler Juso-Stadtparlamentarier Timo Räbsamen Schlagzeilen mit einem Beitrag in den Sozialen Medien. Damals ging es um einen Post aus dem Februar 2019, in dem er und andere Personen zu sehen waren, wie sie eine Ausgabe der Weltwoche verbrannten. Darunter die Bildunterschrift: «Heute brennt die Weltwoche, morgen dann Roger Köppel.»

Die Junge SVP des Kantons Luzern, welche einen Screenshot des Post den Medien zugespielt hatte, sprach von Aufruf zum Mord. Räbsamen relativierte in einer Stellungnahmen und sagte, der Post sei symbolisch gemeint gewesen.

Fässler spricht von Diskriminierung

Wenig später tauchte ein weiterer Social-Media-Beitrag von Räbsamen auf. Anlässlich der Räumung des Klimacamps auf dem Bundesplatz nutzte Räbsamen die Abkürzung ACAB in einem seiner Posts, wie das Portal «Die Ostschweiz» berichtete. ACAB steht für All cops are bastards (etwa: Alle Polizisten sind Schweine).

Polizeichef Fredy Fässler Bild: Anna Tina Eberhard



Dies rief SP-Regierungsrat Fredy Fässler auf den Plan: In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, verurteilt er den Post von Räbsamen. «Du verunglimpfst damit eine ganze Berufsgruppe übelst und menschenverachtend», schreibt der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, dem auch die Polizei zugehörig ist. Auch in Bern hätten die Polizistinnen und Polizisten nur ihren Job gemacht.

Die SP setze sich für Menschenwürde und gegen jegliche Diskriminierung ein. Mit seiner Aussage mache er das Gegenteil, wirft Fässler dem Juso-Politiker vor. In seinem Schreiben, das laut Räbsamen erst nach der Erstveröffentlichung bei ihm angelangt sei, schliesst der Regierungsrat:

«Ich empfehle Dir dringend, entweder Deine Position oder die Parteizugehörigkeit zu verändern.»

ACAB: «Keine Kritik an einzelnen Personen»

Räbsamen hat nun eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. In dieser rudert er zumindest ein bisschen zurück, was seinen Beitrag in den Sozialen Medien anbelangt. ACAB sei ein historisch konnotierter Spruch und kritisiere nicht einzelne Polizistinnen oder Polizisten als Personen, sondern «ihre Rolle in der repressiven Institution der Polizei».

Gleichzeitig äussert er auch Kritik am Vorgehen Fässlers. Er schreibt:

«Meine SP ist eine Partei, die unterschiedliche Meinungen aushalten kann. Meine SP ist eine Partei des offenen Dialoges und des Miteinander.»

Sie sei sicher keine Partei, in der ein gestandener Politiker einen offenen Brief an einen Jungpolitiker schicke, ohne ihn zu benachrichtigen oder zuvor den Dialog zu suchen. Deswegen werde er, wie es sich gehöre, mit Fredy Fässler das Gespräch suchen und die Sache intern klären.