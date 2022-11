Jungunternehmen «Firmengründer arbeiten hart»: Techunternehmerin gibt in Flawil Tipps und Tricks an zukünftige Start-ups weiter Am Martini-Forum des Jungunternehmer-Zentrums in Flawil referierten die Unternehmerin und Investorin Bettina Hein Göldi und Firmengründer Sven Jakelj über Erfolgsfaktoren.

Von links nach rechts: Bettina Hein und Sven Jakelj sprachen unter der Moderation von Aurelio Zaccari am diesjährigen Martini-Forum. Bild: Josef Bischof

120 Personen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik haben sich am Freitagmorgen im Lindensaal in Flawil zum Martini-Forum des Jungunternehmerzentrums eingefunden. Von Bettina Hein Göldi haben sie Tipps bekommen, wie ein Unternehmen gewinnbringend geführt werden kann. Als Beispiel eines erfolgreichen Start-up-Unternehmens stellte anschliessend Sven Jakelj die Flawiler Feey AG vor.

«Eine Firma zu gründen, ist harte Arbeit», fasste Bettina Hein Göldi ihre Tipps zur Gründung eines Unternehmens zusammen. Aurelio Zaccari, Präsident des Zentrums und Gemeindepräsident von Waldkirch, stellte die Referentin mit über 25-jähriger Erfahrung als Unternehmerin und zehnjähriger Erfahrung als Investorin vor. Einem breiteren Publikum ist sie durch ihr Mitwirken an der Fernsehsendung «Höhle der Löwen» auf 3+ bekannt.

Am Anfang steht kein Geistesblitz

Bettina Hein leitete ihre Ratschläge von Erfahrungen ab, welche sie bei der Gründung der eigenen Firmen gemacht hat. Dies waren Software- und Technologieunternehmen in Europa und in den Vereinigten Staaten. Grundlage für den Erfolg sei bei keiner ihrer Firmen ein Geistesblitz gewesen, sagte sie.

Natürlich starte man mit einer Idee, die man aber laufend anpassen müsse. Nur selten sei ein Einzelkämpfer erfolgreich. Wichtig seien ein Team und eine gute Zusammenarbeit. Damit sei es nicht notwendig, sich in einer Firma emporzuarbeiten. Die verschiedenen Teammitglieder könnten die erforderlichen Felder individuell abdecken.

Tragende Pfeiler: Naivität, Chutzpe und Ausdauer

Bettina Hein: «Man darf keinen raschen Erfolg erwarten.» Bild: Josef Bischof

Als Voraussetzung für den Geschäftserfolg führte Bettina Hein drei Begriffe an. Als Erstes brauche es Naivität. Das wollte sie nicht als Planlosigkeit verstanden wissen. Nur mit Unbefangenheit sei es möglich, neue Perspektiven zu entwickeln. Chutzpe nannte sie als zweiten Begriff. Er definiert sich als Mischung aus Unverfrorenheit und Mut. Der Initiant müsse von seinem Produkt überzeugt sein und andere dafür begeistern können.

Vom Firmengründer selber aber seien zäher Fleiss und harte Arbeit gefordert. Ein rascher Erfolg dürfe nicht erwartet werden, das schnelle Geld lasse sich nicht machen. Ausdauer sei unabdingbar. Zehn Jahre Aufbauarbeit müssten eingeplant werden. Ausdauer dürfe nicht mit Sturheit verwechselt werden. Aufbauarbeit sei eine Achterbahn, Misserfolge nicht vermeidbar. Nötig sei, mit Flexibilität auf Kundenwünsche zu reagieren.

Tipps mit Erfolg umgesetzt

Offensichtlich hat Sven Jakelj die Prinzipien von Bettina Hein beherzigt. Seine Firma Feey AG beschäftigt nach drei Jahren bereits 25 Mitarbeitende. Weil viele Menschen Pflanzen lieben, aber mit mässigem Erfolg halten, sah er hier einen grossen Markt.

Aus der Idee, Pflanzen online zu verkaufen und die Menschen zu beraten, ist ein IT-Unternehmen – ein Pflanzen-Medienhaus quasi – geworden. Für die Schweiz sei das Unternehmen bereits rentabel. Mittlerweile habe man in Deutschland und in den Niederlanden Fuss gefasst. Jetzt gelte es, die Prozesse auch international in den Griff zu bekommen.