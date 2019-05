Jungspund übernimmt Bühne Thurtal: Der Uzwiler Simon Keller wird Nachfolger von Willy Hollenstein

Simon Keller, 1994 geboren, wusste früh, dass die Bühne sein Ziel war. Schon im Kindergartenalter führte er Theater- und Zirkusaufführungen in seinem Heimatdorf Hemberg im Toggenburg auf. Später schnupperte er bei verschiedenen Theatervereinen. Während seiner Lehre zum Automatiker begann er dann, eigene Stücke zu schreiben und auf die Bühne zu bringen. In seinem Portfolio finden sich so unterschiedliche Stücke wie «AK Was?!», welches das Thema Kernschmelze aufgreift, «Endstation», ein Stück, das sich mit der Frage auseinandersetzt, was nach dem Tod mit uns passiert, oder die Kriminalkomödie «Wo ist Walter?». Vergangenen Sommer führte Keller das Freilichtspiel «Krabat» in Krinau auf. Sein aktuellstes Stück, das Drama «Social Reality», handelt von der Welt von Facebook, Twitter und Whatsapp. Seit 2016 besucht der 25-Jährige die European Film Actor School in Zürich. Die Ausbildung wird er noch dieses Jahr abschliessen. (tos/pd)