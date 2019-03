Julien Scheiwillers Traum von den Olympischen Spielen Er zählt zu den grossen Schweizer Nachwuchshoffnungen im Badminton Der 19-Jährige Julien Scheiwiller trainiert am Stützpunkt des Nationalteams in Bern und spielt am Samstag den Playoff-Halbfinal für seinen Heimverein Uzwil. Marion Loher

Das Ostschweizer Talent Julien Scheiwiller hat den Übertritt von den Junioren zur Elite mit Bravour geschafft. (Bild: PD)

Es war einer der Höhepunkte in der noch jungen Karriere des Uzwiler Badminton-Spielers Julien Scheiwiller: die Teilnahme an der U19-WM in Indonesien Ende 2017. Im Mixed-Doppel erreichten er und seine Spielpartnerin Jenjira Stadelmann den Achtelfinal. Damit waren sie das zweitbeste europäische Mixed-Doppel an der WM und sie hatten gleichzeitig das bislang beste Ergebnis von Schweizer Junioren an einer Weltmeisterschaft erzielt. Doch nicht nur sportlich war die U19-WM ein Erfolg. «Das ganze Drumherum war genial», schwärmt Julien Scheiwiller noch heute. «Die Halle war riesig und die Stimmung super.» 400 Zuschauer hätten ihre Spiele verfolgt. «Das war Gänsehaut pur.»

Für den jungen Badminton-Spieler war die WM in Indonesien und die darauffolgende Schweizer Meisterschaft der krönende Abschluss seiner Zeit als Junior. Seit Januar 2018 tritt der heute 19-Jährige nur noch bei den Erwachsenen an – aber immer noch für denselben Verein: den Badmintonclub Uzwil. Im vergangenen Herbst hat er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. «Uzwil ist mein Heimclub. Hier gefällt es mir und ich kann auf höchstem Schweizer Niveau jederzeit um den Titel mitspielen.»

Badminton setzte sich gegen Fussball durch

In seinem ersten Elite-Jahr hat der Uzwiler mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Am Irish Open in Dublin schaffte er es bis in den Viertelfinal und besiegte die Weltnummer 150. Über seine Stärken sagt Julien Scheiwiller: «Ich bin ehrgeizig, schnell auf den Beinen und defensiv stark.» Seine Gegner loben seine Ballsicherheit und seine Konstanz. Wer gegen ihn spiele, brauche viel Geduld. Scheiwiller ist in Niederbüren aufgewachsen. Bereits mit sieben Jahren hat er angefangen, Badminton zu spielen. Plauschmässig, wie er anfügt. Daneben war er mit seinen Kollegen oft auf dem Fussballplatz anzutreffen. «Irgendwann musste ich mich entscheiden, da ich nicht beide Sportarten gleich intensiv weiterverfolgen konnte.» Er wählte Badminton. Es habe ihm einfach mehr Spass gemacht. Die Vielseitigkeit ist es, die ihm an der Sportart so gut gefällt. «Es braucht sowohl Ausdauer und Technik als auch Taktik und Spielintelligenz», sagt er.

Das Talent wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Denn bereits sein Vater spielte Badminton bei Uzwil. Nach der ersten Oberstufe wechselte Julien Scheiwiller an die Sportschule nach Trogen, wo er nebst dem schulischen Pensum zweimal pro Tag trainierte. Eine intensive Zeit sei das gewesen, sagt er, vor allem, weil er jeden Tag von Niederbüren nach Trogen pendelte. Kurz vor dem Übertritt in die zweite Klasse der Kantonsschule kam aus Bern das Angebot, am Stützpunkt der Nationalmannschaft zu trainieren und am Gymnasium Neufeld die Schule abzuschliessen. Scheiwiller nutzte die Chance. Seither wohnt er während der Woche in Bern bei einer Gastfamilie. «Am Gymnasium habe ich ideale Möglichkeiten. Ich kann jeweils halbtags trainieren und mit den qualifizierten Trainern mache ich stetig Fortschritte.» Am Wochenende kommt er nach Hause und bestreitet die Spiele mit dem BC Uzwil. Viel Zeit für Hobbys bleibt nicht. «Ich verzichte auf einiges», sagt er. «Aber solange es mir Spass macht, ist es voll okay.»

Das Fernziel sind die Top 40 der Weltrangliste

Eineinhalb Jahre noch dauert das Gymnasium in Bern, danach will er voll auf Badminton setzen. «Irgendwann möchte ich von meinem Sport leben können.» Sein Ziel sind die Top 40 der Welt. Und was ist sein grösster Traum? «An den Olympischen Spielen 2024 oder 2028 dabei zu sein.»

Hinweis

Morgen Samstag um 16 Uhr, spielt der BC Uzwil den Playoff-Halbfinal gegen Tafers-Fribourg in Oberuzwil. Das Rückspiel findet am Sonntag um 14 Uhr in Tafers statt.