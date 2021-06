Hinterthurgau Jugendturntag mit gegen 1000 Kindern: Schutzsystem bewährte sich An die 1000 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen starteten gestern Sonntag am Jugendturntag Hinterthurgau in Wängi und massen sich dabei im Fünf- oder Sechskampf.

Endlich konnten sich die Kinder einmal wieder im Wettkampf messen. Bild: PD

(pd) «Endlich, endlich, endlich», sagt Heidi Tschudin Jugendriegenleiterin aus Pfyn, auf die Frage, wie es für sie ist, mit den Kindern wieder an einem Turnfest zu starten. Und sie ist mit ihrer Meinung nicht allein. «Die Motivation bei den Kindern ist riesig, sich wieder mit anderen zu messen.» Und durch den Wettkampf bekomme das wöchentliche Training wieder ein konkretes Ziel, was zusätzlich für Motivation sorge, findet Vanja Cipolletta, Mädchenriegenleiterin aus Steckborn. Die Aussagen spiegeln sich auch beim Blick über das Festgelände. Überall sind zufriedene und frohe aber auch konzentrierte Gesichter zu sehen.

Fiiltersystem bewährt sich

Dank den Lockerungen durften sogar wieder Zuschauer aufs Gelände. Zwischenzeitlich musste dieses am Morgen allerdings geschlossen werden, da die Zuschauerkapazität erreicht worden war. Aber nicht nur da funktionierte das Schutzkonzept. Jeder Riege wurde ein fester Riegenplatz zugewiesen, was bei den Leitern sehr gut ankam. Zur vorgegebenen Zeit machten sich die Riegen auf den kurzen Weg zu ihrer jeweiligen Disziplin, wo sie in ihrem Wartebereich auf den Start warteten.

Die Bujben und Mädchen traten in verschiedenen Disziplinen an. Bild: PD

In ihrem Zeitfenster durften sie auf den Wettkampfplatz und nach erfolgreich absolviertem Wettkampf ging es zurück zum Riegenplatz. Marco Sieber, Wertungsrichter in der Turnhalle: «Die Organisation ist perfekt.» Matthias Altherr doppelt nach: «Dank des Filtersystem mit den Warteräumen ist es viel ruhiger in der Halle.»

Grosserfolg für Riegen aus Affeltrangen

Abräumer des Turntages waren in diesem Jahr mit total fünf ersten und zwei zweiten Plätzen die Jugendriegen aus Affeltrangen. Ausserdem konnten die Kampf- und Wertungsrichter in der Kategorie A Lia Stillhart und Kilian Kolb, beide aus Affeltrangen, je drei Mal die Höchstnote 10 schreiben wie auch in der Kategorie B für Noelia Diethelm aus Bettwiesen, Nils Zaugg aus Wilen Neunforn, Angela Martignoni aus Illhart-Sonterswil und Paula Amann aus Wängi.

Probleme mit Amtsnachfolge

Zufrieden zeigte sich denn auch Dani Thoma, Verantwortlicher des TGTV: «Es läuft bestens und die Zeitpläne werden einwandfrei eingehalten.» Und ja, es sei aufwändig, aber auch enorm gewinnbringend für die persönliche Weiterentwicklung, einen solchen Jugendanlass zu organisieren und einfach herzhaft schön, in so viele strahlende Kinderaugen zu schauen.

Die Freude über die Möglichkeit einer Wettkampfteilnahme überwog die sichtbaren Mühen, welche den Teilnehmenden abverlangt wurden. Bild: PD

Leider sei es im Ressort Mädchen und Knaben etwas schwierig, die Amtsnachfolgen zu besetzen. «In unserer Jugend liegt die Zukunft des Turnsports, deshalb ist es auch so wichtig, dass solche Jugendanlässe stattfinden und dafür braucht es Funktionäre im TGTV.»

Weitere Bilder und Ranglisten auf www.tgtv.ch