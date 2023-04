Jugendtheater Im Schloss des Ganovenkönigs: Die Jugendlichen des Momoll-Theaters proben am Osterwochenende intensiv das neue Stück Das Momoll-Theater feiert bald wieder Premiere. In der Wiler Lokremise probt Claudia Rüegsegger mit neun Jugendlichen das Stück «Die Tochter des Ganovenkönigs» von Ad de Bont. Ein Einblick in die Proben.

Claudia Rüegsegger, Regisseurin des Momoll-Theaters, leitet die Proben für das neue Stück «Die Tochter des Ganovenkönigs». Bild: Ellen Saaro

«Alle auf Position für Szene 11, ab Anfang». Auf Kommando von Claudia Rüegsegger, Regisseurin des Momoll-Theaters, beginnt das Schauspiel des Stücks «Die Tochter des Ganovenkönigs» von Ad de Bont. Mit Herzblut leitet Rüegsegger die Proben und obwohl diese über das Osterwochenende sehr lange und intensiv sind, geben die Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren ihr Bestes. Die Stimmung ist konzentriert und dennoch heiter, zwischendurch wird gelacht. «Claudia sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen», meint Nayla Krüsi (11), die jüngste Schauspielerin beim Momoll-Theater.

Die Jugendlichen kommen fast nicht aus dem Schwärmen über ihre Regisseurin. «Sie kann Zaubern», meint Amélie Rosselet. Der Zusammenhalt und die gute Stimmung in der Theatergruppe sei vor allem ihr zu verdanken, so Valentin Hüppi. Er ist schon am längsten von allen dabei – dies ist sein sechstes Jahr im Theater Momoll. Seine Begeisterung hat er an seine Freundin Rosselet weitergegeben, die nun schon zum zweiten Mal beim Momoll-Theater mitspielt. Sie will gerne Filmschauspielerin werden und sucht schon seit dem Kindergarten immer wieder nach Herausforderungen auf der Bühne.

Die anderen Teilnehmenden sind ebenfalls über Freunde oder Geschwister und ihre Begeisterung am Theater dazugekommen. Und sind geblieben, weil es ihnen so gefallen habe, meint Jorin Haller. Krüsi meint dazu : «Wir sind einfach eine coole Truppe.»

Das Theater Momoll probt am Osterwochenende intensiv das neue Stück. Bild: Ellen Saaro

Üben, üben, üben

Die grösste Herausforderung sei die Konzentration – hier sind sich die Schauspielerinnen und Schauspieler einig. «Du musst immer parat sein und hinter der Bühne diese Konzentration behalten. Das ist sehr herausfordernd», meint Rosselet. Nervös sei aber niemand. Die meisten Teilnehmenden haben schon Bühnenerfahrung und der Text sitzt. Krüsi meint: «Auf der Bühne ist es so, wie wenn man wirklich in der Situation und der Rolle ist. Dann kommt der Text automatisch.»

Die Gruppe übt schon seit Oktober. Angefangen mit Improvisationsproben, nun seien an diesem Osterwochenende die wichtigsten Proben, sagt Hannes Sturm. Dabei schaut sich die Gruppe vor allem Details zu jeder Szene an und macht mehrere Durchläufe des ganzen Stücks. «Es ist ein grosser Zeitaufwand», meint Sturm. «Aber es macht sehr viel Spass, und die Zeit vergeht so schnell, dass einem die Proben gar nicht so lange vorkommen.»

Obwohl das Stück anspruchsvoll ist, sind alle begeistert von dem Märchen und freuen sich auf die Premiere. Diese findet am 29. April in der Lokremise statt. Bis zum 12. Mai spielt das Momoll-Theater sieben Aufführungen in Wil. Für alle Vorstellungen gibt es noch Tickets.