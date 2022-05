JUGENDTHEATER Ein Sinnieren über den Wert von Besitz: So verlief die Premiere des Wiler Momoll-Theaters Jugendliche machen Theater. Am Samstagabend fand in der Wiler Lokremise die Premiere des diesjährigen Momoll-Theaterstücks «Hab und Gut» statt. Ein Augenschein.

Farbige Premiere von «Hab und Gut» in der Wiler Lokremise. Bild: Christoph Heer

Noch am Osterwochenende steckte die Theaterinszenierung «Hab und Gut» in den Kinderschuhen. Nun ist das Stück erwachsen geworden und die Abläufe stimmen. Davon konnte sich das Publikum bei der Premiere am Samstagabend in der Lokremise überzeugen. Die zwölf Jugendlichen spielten, schauspielerten und tanzten sich durch die Scheinwerferlichter.

Welchen Wert hat eine Türmatte? Oder ein Wecker? Ein Kassettengerät? Oder ein Kronleuchter? Kann man den Wert eines Hundes, einer Ausbildung, eines Traums oder gar einer Freundschaft beziffern? Fragen über Fragen. Begibt man sich mit den Schauspielern mit auf ihre Reise durch «Hab und Gut», wird so manches Rätsel gelöst.

Weitere sechs Vorführungen finden noch bis zum 13. Mai statt. Bild: Christoph Heer

Was Besitz wirklich bringt

Eigens geschriebene Musik, ein opulentes Bühnenbild, ausgefeilte Kostüme, eine getanzte Szene, eine Ausstellung zum Thema und viel Herzblut aller Beteiligter: Das alles liefert «Hab und Gut». Schlag auf Schlag folgen die einzelnen Szenen einander. Und doch verliert der Zuschauer den roten Faden nicht.

Das Thema «Besitz» wird aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Die Hauptaussage: Besitz ist relativ. Was nützen Gegenstände und Geld, wenn die Zufriedenheit nicht stimmt? Was nützt eine äusserliche Schönheit, wenn man trotzdem unzufrieden ist?

Sinnierend treffen sich später das Theater-Ensemble, Regisseurin, Helfer und Gäste zum intensiven Austausch an der Mini-Bar.

Weitere Vorführungen von «Hab und Gut» finden noch bis zum 13. Mai in der Wiler Lokremise statt. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.