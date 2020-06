«Jugendliche brauchen Platz zum Chillen»: Die Jugendarbeiterinnen Milena Kuster und Noëlle Dudli über ihre Erfahrungen beim Jugendtreff Ägelsee

2017 startete das Pilotprojekt der gemeinsamen Jugendarbeit der beiden Gemeinden Wilen und Rickenbach. Milena Kuster wagte nach ihrer Grundausbildung zur Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kind und dem Fachhochschulstudium in Sozialer Arbeit den Schritt in die Jugendarbeit. Während ihres Auslandpraktikums bewarb sich sie heute 28-Jährige für das Pilotprojekt, weil sie «gerne neue Herausforderungen hat». Sie arbeitet zusätzlich als Berufsfachschullehrerin in Winterthur und leitet bis Juli den Mittagstisch der Sekundarschule Ägelsee.

Noëlle Dudli stiess 2018 zum Projekt dazu. Die 37-Jährige hatte damals gerade ihr Studium zur Sozialarbeiterin abgeschlossen. In einem kleinen Pensum arbeitet sie nebenbei als Sportartikelberaterin in Winterthur und ist ebenfalls Teil des Mittagstisch-Teams im Ägelsee.

Die Jugendarbeiterinnen planen am 3. Juli ein Abschiedsfest. Wie und wann es stattfindet, hängt von der Coronasituation ab. Weitere Informationen werden der Zielgruppe der Jugendarbeit Ägelsee zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. (dh)