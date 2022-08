Jugendarbeit In der Wiler Altstadt gibt es dank Solarenergie ein Kinoerlebnis unter freiem Himmel Der St.Galler Verein Solarkino macht nächste Woche Halt in Wil. Gezeigt werden die Filme «Chihiros Reise ins Zauberland» und «E.T. – Der Ausserirdische».

Das Solarkino in Wil findet, wie hier in St.Gallen, unter freiem Himmel statt. Bild: PD

Am 2. und 3. September geht das Solarkino in die zweite Runde und präsentiert zwei Filme. Die Veranstaltung, zu welcher die Jugendarbeit der Stadt Wil einlädt, findet unter freiem Himmel, in der Wiler Altstadt vor dem Schulhaus Kirchplatz statt. Das Kino wird mit der Kraft der Sonne angetrieben und ist umweltfreundlich. Verköstigen können sich die Besucherinnen und Besucher an der Candy-Bar. Der Eintritt ins Solarkino ist gratis, die Veranstaltung findet unter dem Motto statt: «Zahle für den Film, was du für richtig findest», wie die Jugendarbeit mitteilt. Bei der Bar wird es ein Kollektekasse geben.

Ein Animefilm am Freitag

Am Freitag wird der Film «Chihiros Reise ins Zauberland» gezeigt. Die zehn Jahre alte Chihiro muss mit ihren Eltern in eine neue Stadt ziehen. Gleich am ersten Tag verirren sie sich. Sie fahren durch ein geheimnisvolles Tor und Chihiros Reise ins Zauberland beginnt. Chihiro begegnet hier den ungewöhnlichsten Wesen wie Hexen, Götter, Kobolde, aber auch dem Jungen Haku, der ihr hilft und sie bei der Hexe Yubaba im Badehaus unterbringt. Hier muss sie hart arbeiten und viele Abenteuer überstehen, bevor sie ihre Eltern wiederfinden und in die Welt der Menschen zurückkehren kann.

Ein Film für die ganze Familie

Am Samstag läuft der Klassiker «E.T. – Der Ausserirdische». Ausserirdische landen auf der Erde, um den Planeten zu erforschen. Sie werden bei ihrer friedlichen Mission unterbrochen und müssen überstürzt aufbrechen. Eines der ausserirdischen Wesen wird in der Hektik zurückgelassen. Es sucht Unterschlupf in der nahe gelegenen Vorortsiedlung. Dort wohnt der zehnjährige Junge Elliott mit seiner Familie.

Als Elliott den Ausserirdischen hinter dem Haus entdeckt, freunden sich die beiden nach dem ersten Schreck schnell an. Elliott tauft seinen neuen Freund auf den Namen E.T. und versteckt ihn im Haus. Zwischen dem Jungen und dem Ausserirdischen etabliert sich eine besondere telepathische Verbindung. Sie teilen ihre Gedanken und Gefühle. Währenddessen sind die Regierungsvertreter unter der Leitung des Wissenschaftlers Keys dem gestrandeten Wesen aus dem All auf der Spur.

Türöffnung und Filmstart

Die Bar öffnet um 19.30 Uhr und die Filme starten an beiden Tagen um 20 Uhr. Zwischendurch wird es eine Filmpause geben, in der man sich an der Bar erfrischen darf. Das Solarkino findet nur bei guter Witterung statt. Allfällige Absagen werden auf der Website der Jugendarbeit Wil kommuniziert. (pd/nos)