Jubiläumsfest Das «Herumblödeln» als Kinder führt oft zu jahrelanger Vereinstreue: Die Jungwacht Degersheim feiert ihr 80-jähriges Bestehen Seit 1943 ist die Jungwacht ein wichtiger Bestandteil des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in Degersheim. Dank ehrenamtlichem Engagement und gutem Zusammenhalt untereinander stösst der Verein auch noch nach 80 Jahren auf grosses Interesse.

Seit 80 Jahren mit grossem Engagement dabei. Bild: zvg

Zusammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein und Natur erleben – diese fünf Stichworte ergeben zusammen das Leitbild der Jubla. In Degersheim engagieren sich die Freiwilligen der Jungwacht bereits seit 80 Jahren ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche und sind damit «ein wichtiger Teil des Gemeindelebens». So schreibt es die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt.

Das Interesse an der Jungwacht Degersheim ist nach wie vor gross und die Zahl der beigetretenen Kinder steigt stetig. Dies erklärt sich deren Präsident Sven Schweizer insbesondere mit der Geselligkeit und Unbeschwertheit, welche die Kinder während der gemeinsamen Zeit erfahren. In den wöchentlichen Gruppenstunden und an den zahlreichen Anlässen des Vereins hätten die Kinder die Möglichkeit, mit Kollegen Zeit zu verbringen und «auch einfach mal herumblödeln zu können».

Draussen in der Natur: eine von vielen Aktivitäten der Jungwächtler. Bild: zvg

Als Gruppenleiter den Spiess umdrehen

Die Jungwacht Degersheim bietet Gruppenstunden für Jungs ab dem zweiten Kindergartenjahr bis zur dritten Oberstufe an. Doch auch nach dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit bleiben viele der jungen Erwachsenen Teil des Vereins, zunächst meist als Gruppenleiter. Den Grund für die oftmals langjährige Treue zum Verein sieht Sven Schweizer unter anderem im guten Zusammenhalt des Leitungsteams.

Aktuell zählt die Jungwacht Degersheim 29 Leiter zu ihrem Team. Bild: zvg

Zudem freuen sich viele der Jugendlichen darauf, «den Spiess umdrehen zu können». Sie erhalten durch das ehrenamtliche Leiten der Gruppenstunden die Chance, gegenüber den Jüngeren den Ton anzugeben und gleichzeitig eigene Ideen umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen – Erfahrungen, welche laut Schweizer nur in Vereinen gesammelt werden können.

Ehemaligenverein unterstützt die Jungwacht weiter

Der Freundeskreis Jungwacht Degersheim bietet als Ehemaligenverein eine weitere Möglichkeit, der Jungwacht auch nach Ende der eigenen aktiven Zeit zur Seite zu stehen. Nebst der Funktion als «finanzielle Spritze» und der tatkräftigen Hilfe bei diversen Anlässen der Jungwacht unternehmen die Mitglieder des Freundeskreises auch eigene Anlässe. Einer davon: der Besuch des Freundeskreises im alljährlichen Herbstlager der Jungwacht. Die elf Tage, welche die Kinder und Jugendlichen jeweils in einem anderen Teil der Schweiz verbringen, gehören laut Schweizer eindeutig zu den Höhepunkten des Vereinsjahres.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist der Jubiläumsanlass, welcher am Nachmittag und am Abend des 19. August in und um die Mehrzweckanlage Steinegg in Degersheim stattfindet. Laut dem Mitteilungsblatt der Gemeinde sorgen sowohl ein Spiel zum Verein, ein Spaghettiplausch und ein Barbetrieb für ein abwechslungsreiches Programm.