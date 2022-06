JUBILÄUM Wenn der Stadtrat zum Rocker wird: Dario Sulzer mit seiner Band Close-Down lancierte das Wiler Openair Rock am Weier Das 20. Wiler Gratis-Openair am Wiler Stadtweier ist am Freitagabend bei besten äusseren Bedingungen lanciert worden. Die Gründerband Close-Down heizte auf Schweizerdeutsch ein. Am Samstag geht es auf der Weierwise weiter.

Vor der malerischen Kulisse mit der Wiler Häuserfront ging es auf der Rock-am-Weier-Bühne zur Sache. Video: Simon Dudle

Als wären keine zwei Jahrzehnte verstrichen. Da standen sie auf der Bühne vor dem Stadtweier: Pädi Mathis, Marcel Frehner, Thomas Epple und Dario Sulzer. Close-Down sind vor 20 Jahren als Gründerband des Wiler Openairs in die Stadtgeschichte eingegangen. Nachdem es in der Folge musikalisch ruhig geworden war um das Rock-Quartett, gab es am Freitagabend ein Comeback. Mit ihrem Auftritt wurde die Jubiläumsausgabe von Rock am Weier – es wird zum 20. Mal durchgeführt – so richtig lanciert.

Der unbestrittene Leader war Dario Sulzer mit Bass und Gesang. Der Wiler Stadtrat trat für einmal nicht im Anzug vor die Leute, sondern im T-Shirt, mit Turnschuhen und teilweise mit Sonnenbrille. «I fühl mi mega guet», hiess es in einer Textzeile. Es passte zum Auftritt. Sulzer und Close-Down waren im Element. Acht Stücke wurden über die Weierwise geschmettert. Alles bekannte Nummern von anno dazumal – in frischem Gewand. Will heissen: Andere Übergänge, Intros und Ende der Lieder.

Der Wiler Stadtrat Dario Sulzer genoss den Auftritt an seinem 43. Geburtstag sichtlich. Bild: Simon Dudle

Dem Publikum gefiel es. Bild: Simon Dudle

Das Comeback war auch eine Derniere

Beim letzten Stück «Uf dä Gass» kam sogar noch Pyrotechnik dazu. Der Abend am Wiler Stadtweier nahm seinen Lauf. «Gut, haben wir es gemacht», sagte Sulzer hinterher.

«Wir mussten etwas reinkommen. Aber es hat Spass gemacht und wir konnten es geniessen.»

Die Zugabe kam übrigens nicht von Close-Down, sondern vom Publikum. Es war ein «Happy Birthday». Dieses galt Dario Sulzer, der just am Freitagabend seinen 43. Geburtstag feierte.

Zu fragen war hinterher: War das Comeback auch gleichzeitig die Derniere? Oder kommt da noch was nach? Bei aller Freude an und auf der Bühne sagte Sulzer, dass es etwas Einmaliges war. Denn der Auftritt hatte einiges an Aufwand mit sich gebracht. Eigentlich hätte er schon 2020 stattfinden sollen, weshalb damals bereits geprobt worden war. Corona kam dazwischen.

Lebten ihre Rolle auf der Rock-am-Weier-Bühne: Marcel Frehner (links) und Dario Sulzer. Bild: Simon Dudle

Nach dem Auftritt blieb Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Erinnerungen an 2001 wurden wach, als die Bühne noch ein Lieferwagen gewesen war und Sulzer die Haare schulterlang getragen hatte.