Jubiläum Weniger Abos, mehr Ausleihen: Wie sich die Wiler Stadtbibliothek und ihre Kundschaft in den letzten Jahren gewandelt haben Im September feiert die Stadtbibliothek Wil ihr 40-jähriges Jubiläum. Leiterin Nancy Flury erzählt, wie sich Nutzung und Ausrichtung der Bibliothek in den letzten Jahren verändert haben. Dabei zeigen die Zahlen auch Erstaunliches.

Zu den Nutzerinnen und Nutzern, die vor Ort lesen oder ein Buch ausleihen, sind in den letzten Jahren Ausleihen digitaler Medien gekommen. Bild: PD

Wenn Bibliotheksleiterin Nancy Flury von den Veränderungen nach dem Umzug der Wiler Stadtbibliothek in den Hof zu Wil im Jahr 2010 erzählt, spricht sie auch über Veranstaltungen wie das Kinderprogramm «Schenk mir eine Geschichte».

Seit einigen Jahren gastiert die Wiler Stadtbibliothek regelmässig im Quartiertreff Lindenhof, wo «Schenk mir eine Geschichte» auf Albanisch angeboten wird. Dabei führen professionelle Animatorinnen mit den Kindern Aktivitäten durch, in deren Zentrum eine Geschichte steht. Das Kinderprogramm gibt es auch in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Tigrinya, Spanisch oder Englisch.

Ein Ziel der Veranstaltungsreihe sei es, die Stadtbibliothek einem Publikum jenseits der typischen, Krimis auf Deutsch lesenden Bibliothekskundin mit Altstadtwohnung bekannt zu machen, sagt Nancy Flury, die seit 2009 in der Bibliothek arbeitet. Seit 2017 teilt sie sich die Leitung mit Barbara Sager.

Nancy Flury, Leiterin der Stadtbibliothek Wil Bild: PD

Die meisten Veranstaltungen finden in der Bibliothek selbst statt. Mit dem Umzug in das damals frisch sanierte Brauhaus habe die Bibliothek mehr Platz bekommen. Platz, um pro Jahr bis zu 70 Anlässe durchzuführen, darunter Lesungen, Märchenstunden oder Workshops, zum Beispiel zu Comiczeichnen oder Handlettering.

Dafür sei es in der alten Bibliothek an der Marktgasse 61 zu eng, die Anordnung der Räume zu verschachtelt gewesen. «Heute sind die Events für die Stadtbibliothek ein Hauptstandbein», sagt Nancy Flury. Die Bibliothek als Ort für «Begegnungen und Vernetzung» – diese Entwicklung sei bei vielen vergleichbaren Bibliotheken zu beobachten.

Digitale Medien: Der Trend war schon vor Corona erkennbar

Doch auch im Kerngeschäft, dem Verleih von Büchern und anderen Medien, hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Zu den 30'000 physischen Medien, die vor Ort ausleihbar sind, kamen mit dem Anschluss an die Plattform Dibiost 45'000 digital verfügbare Titel; Bücher, Zeitschriften, Musikalben, Hörbücher. CDs habe man beispielsweise vor zwei Jahren ganz aus dem Sortiment genommen.

Neben der klassischen Kundschaft, die in die Bibliothek kommt, in den Regalen stöbert, vielleicht noch eine Zeitung liest und dann ein Buch mit nach Hause nimmt, leihen auch immer mehr Kundinnen und Kunden digital aus. Nancy Flury gibt ein Beispiel:

«Manche laden sich vor den Ferien zehn Krimis als E-Books auf den Reader.»

Wie bei den physischen Ausleihen sind die digitalen Bücher bei der Ausleihe in einem gewissen Zeitfenster verfügbar. Schon vor der Coronapandemie seien immer mehr digitale Medien ausgeliehen worden. Als die Bibliothek nur eingeschränkt benutzbar war, habe sich dieser Trend aber noch verstärkt.

Zahlen verdeutlichen den Wandel

Ein paar Zahlen illustrieren den Wandel im Ausleihverhalten. Im Jahr 2010 zählte die Bibliothek rund 3500 eingeschriebene Nutzerinnen und Nutzer, also solche mit einer Bibliothekskarte. 2019, bei der letzten Zählung vor Ausbruch der Coronapandemie, waren es 3100, im Jahr 2021 noch 2800.

Interessant dabei: Die jährlichen Ausleihen sind gleichzeitig gestiegen. 2021 wurden 112'000 Medien ausgeliehen, 2010 waren es noch knapp 100'000 gewesen. Auch die Digitalisierung spiegelt sich in den Zahlen. Während die Anzahl Ausleihen seit 2018 gesamthaft um rund 20'000 zurückging – die tiefste Zäsur markiert das erste Coronajahr 2020 –, haben die Ausleihen digitaler Medien im selben Zeitraum zugelegt – von 15'800 auf 24'500 im Jahr 2021.

Jedes Jahr werden 10 Prozent des Bestandes erneuert

Seit Jahren ungebrochen beliebt seien skandinavische Krimis, sagt Nancy Flury, zum Beispiel die von Håkan Nesser. Auch Harry Potter werde nach wie vor gut gelesen, genau wie Kochbücher und Ausflugsführer, etwa für Camping oder Velotouren.

Etwas neuer sei der Trend zu Manga-Comics, die, wie in den japanischen Originalen, auch in den deutschen Übersetzungen von rechts nach links gelesen werden müssen. Aber auch die Klassiker aus Frankreich und Belgien wie Asterix, Tim und Struppi oder Lucky Luke würden beständig nachgefragt.

Jedes Jahr finden 3000 neue Titel den Weg in die Gestelle der Stadtbibliothek. Das sind 10 Prozent des Bestandes. Dafür scheiden ebenso viele aus, wenn sie zu wenig ausgeliehen werden oder beschädigt sind. Auch das sei etwas, was sich in den letzten Jahren verändert habe, sagt Nancy Flury: Der Bestand werde «viel gezielter» aktuell gehalten.