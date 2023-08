Jubiläum Ungewollte Übernahme und finanzielle Schwierigkeiten: Wie die Uzwiler Bibliothek allen Schwierigkeiten trotzte Im August 1998 eröffnete die Gemeinde Uzwil die Türen ihrer neuen Bibliothek – nicht ganz freiwillig und in einem finanziell schwierigen Moment. Jetzt, 25 Jahre später, schaut die Kultureinrichtung auf ihre Erfolgsgeschichte zurück und richtet den Blick in die Zukunft.

Die Bibliothek Uzwil hat seit 25 Jahren einen wichtigen Platz im kulturellen Leben der Gemeinde. Bild: zvg

Als die Firma Bühler vor einem Vierteljahrzehnt ihre Bibliothek schloss, übernahm die Gemeinde Uzwil. Denn: «Uzwil ohne Bibliothek ist nicht denkbar», dachte sich der damalige Gemeinderat. Der Zeitpunkt der Übernahme war jedoch aus finanzieller Sicht ziemlich unpassend. Die Gemeinde war damals hoch verschuldet, der Steuerfuss 30 Steuerprozente höher als heute.

Doch das Angebot stiess auf eine grosse Nachfrage. Im ersten vollständigen Betriebsjahr 1999 verzeichnete die Bibliothek bereits deutlich mehr Ausleihen als ursprünglich geplant, wie die Gemeinde im Mitteilungsblatt schreibt. Auch in den darauffolgenden Jahren hielt das Wachstum an und so wurde die Bibliothek 2010 auf die dreifache Fläche erweitert.

Heute finden auf diesem Raum rund rund 22’000 Medien ihren Platz. Hinzu kommt das Angebot der digitalen Bibliothek Dibiost, zu deren Gründungsmitgliedern die Uzwiler im Jahre 2011 gehörten. Kombiniert man den digitalen und analogen Bestand, zählt die Bibliothek mit über 120’000 Ausleihen im Jahr zu einer der grössten Bibliotheken im Kanton.

Vielseitiges Engagement auch neben dem klassischen Bibliotheksbesuch

Weiter engagiert sich die Bibliothek zudem auch im Schulbetrieb. Sie bietet Einführungslektionen für Kindergartenklassen, Einschulungsklassen und erste Klassen an, dazu Vertiefungslektionen für alle weiteren Stufen. Immer mit dem Ziel, den Kindern das Lesen näherzubringen. Wie die Gemeinde schreibt, könne die Schule dank der zentralen Bibliothek weitgehend auf eigene Bestände verzichten.

Eine der offensichtlichen Veränderungen in den letzten 25 Jahren sind ausserdem die regelmässigen Veranstaltungen, welche vom Bibliotheksteam jedes Jahr organisiert werden. Dazu gehören sowohl Talks und Lesungen mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch eine Tauschbörse, ein Witzeabend oder der Halt des Game-Mobils in der Bibliothek.

Jolanda Erismann, Leiterin der Bibliothek Uzwil, sagt dazu im Mitteilungsblatt: «Wir leben für unsere Kundinnen und Kunden. Wir möchten für jedes Interesse das passende Medium anbieten können. Und sie sollen in der Bibliothek Veranstaltungen erleben, die es sonst nicht geben würde.»

An diese Haltung schliesst die Jubiläumswoche vom 21. bis 27. August nahtlos an. Geplant sind nebst anderen Aktivitäten sechs Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Diese sind sowohl als Dankeschön an die bestehenden Kundinnen und Kunden gedacht wie auch um neue Interessierte auf das Angebot aufmerksam zu machen. (pd)