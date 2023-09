Jubiläum Eine der ältesten und grössten im Land: Die Jungwacht Wil feiert den 90. Geburtstag Schon seit dem Jahr 1933 gehen Knaben in der Jungwacht Wil auf Schnitzeljagd oder lösen Rätsel. Zu Besuch in einer Gruppenstunde im Wilerwald, bevor am kommenden Wochenende Geburtstag gefeiert wird.

Vor wenigen Tagen fand im Wilerwald die Schnuppergruppenstunde der Jungwacht Wil statt. Zu Gast war auch Pirat Ray (rechts). Bild: zvg

Im Jahr 1932 wurde in Birsfelden die erste Knabengruppe mit dem Namen «Jungwacht» gegründet. Schon ein Jahr später folgte die Jungwacht Wil. Das weiss Dominik Egli. Der Archivar und Küchenchef der Jungwacht ist viele Jahre im Verein gewesen und unterstützt ihn heute noch. «Wir sind eine der ältesten und grössten Jungwachten, die in der Schweiz noch bestehen», sagt er nicht ohne Stolz.

Weniger Jungwächtler als auch schon

Dominik Egli, Archivar, Küchenchef und langjähriges Mitglied der Jungwacht Wil. Bild: Milena Bleiker

Am vergangenen Samstag war Egli zusammen mit den beiden Scharleitern im Rahmen einer Schnuppergruppenstunde im Wilerwald anzutreffen. In der prallen Sonne kommt man schnell ins Schwitzen. Im Wald hingegen ist es angenehm kühl. Rund 30 Kinder tauchen in Begleitung der Gruppenleiter in die Welt der Jungwacht ein.

Rino Hungerbühler, Co-Scharleiter der Jungwacht Wil. Bild: Milena Bleiker

«Heute ist die erste von drei Schnuppergruppenstunden», sagt Rino Hungerbühler, Co-Scharleiter der Jungwacht Wil. Nach dem Kinobesuch sei die Gruppe mit einer Schnitzeljagd auf die Suche nach dem Schatz des Piraten Ray in den Wilerwald weitergezogen. Der Besuch im Kino finde jedes Jahr am ersten Schnuppertag statt. Der zweite Teil draussen im Wald sei auch in den regulären Gruppenstunden die Hauptaktivität der Jungs. Bis Ende Oktober finden noch zwei weitere Schnupperanlässe statt.

Aktuell werden die 130 Kinder in der Schar von 30 Leitern betreut. «Im Vergleich zu vor 20 Jahren hat die Anzahl der Kinder deutlich abgenommen», sagt Hungerbühler. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der sogenannten «Gielen» hingegen konstant geblieben. Am diesjährigen Schnuppertag seien zudem eher mehr Knaben dabei als sonst, alle aus der ersten Klasse.

An der Schnuppergruppenstunde im Wilerwald waren 30 Knaben dabei. Bild: zvg

Ohne Handy in die Gruppenstunde

Seit der Gründung der Jungwacht Wil vor 90 Jahren hat sich die Freizeitgestaltung der Kinder stark verändert, insbesondere durch die Nutzung von Handys und Social Media. «Mittlerweile haben fast alle Jungs ein Handy. Aussergewöhnlich bei uns ist aber, dass sie es in den Gruppenstunden und auch im Lager nie dabei haben», sagt Hungerbühler.

Ramon Egli, Co-Scharleiter der Jungwacht Wil. Bild: Milena Bleiker

Ramon Egli, ebenfalls Co-Scharleiter, ergänzt: «Wir sind meistens draussen und wollen, dass die Kinder wieder mehr in der Natur sind.» Die Jungwacht könne man fast schon als eine Oase, weit weg von jeglichen Medien, bezeichnen.

Zum Geheimrezept der Jungwacht gehöre der starke Zusammenhalt, insbesondere im Leitungsteam, sagt Dominik Egli. Dazu passe auch das Motto der Jubla Schweiz: «Lebensfreu(n)de».

Ehemaligenabend und Sommerlager

Dieser Zusammenhalt zeige sich auch in der Grösse des Ehemaligenabends, welcher am Freitag die Jubiläums-Festlichkeiten eröffnet. Es würden rund 250 Ehemalige zusammenkommen. «Das ist ein Höhepunkt für uns Leiter, aber auch für alle früheren Mitglieder», sagt Hungerbühler.

Apropos Höhepunkt: Für die Jungs und auch Rino Hungerbühler sei das Sommerlager der jeweils wichtigste Anlass im Jahr. «Dann sind wir zwei Wochen unterwegs und zelten an schönen Orten der Schweiz», sagt der Co-Scharleiter.

Seltene Clairongarde der Jungwacht Wil

Das öffentliche Geburtstagsfest der Jungwacht startet am Samstag. Speziell sei insbesondere der Auftritt der Clairongarde. Hungerbühler erklärt: «Das ist die musikalische Begleitung der Jungwacht. Schweizweit gibt es noch etwa 15 solche Garden.» Die Wiler Abteilung sei eine der grössten in der Schweiz. Dominik Egli fügt an: «Das ist auch eine der vielen Möglichkeiten für die Ehemaligen, sich weiter in der eigenen Jungwacht zu engagieren.»

Zusätzlich finden am Samstagabend eine Jubiläums-Party und am Sonntagmorgen ein Familiengottesdienst statt.