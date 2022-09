Jubiläum Die 100-jährige Geschichte der Stadttambouren Wil: Über 60 Jahre lang ging der Verein von einem falschen Gründungsjahr aus Am kommenden Wochenende feiern die Stadttambouren ihr 100-Jahr-Jubiläum. Dabei wird erstmals die neue Uniform präsentiert, welche dem historischen Gewand originalgetreu nachempfunden ist.

10 Bilder 10 Bilder 1923: Der Auftritt am Kantonalen Turnfest in Wil vom 30. Juli. Bild: PD

An einem Abend im Jahr 1922 gründeten sechs Trommler im Restaurant Schöntal die Wiler Stadttambouren. Es war nicht der erste Versuch, einen Tambouren-Verein zu gründen. Dem Gründungsprotokoll ist zu entnehmen:

«Tatsache ist, dass hierorts Hr. Hans Good vor geraumer Zeit die Gründung eines solchen Vereins inszenierte, dabei aber nicht den gewünschten Erfolg erzielte, wodurch die Sache wieder liegen blieb.»

Bereits im September des Jahres hatten die Gründer ihren ersten Auftritt, anlässlich des St.Gallischen Katholikentages. In gemieteten Landsknecht-Kostümen konnten sie die Bevölkerung trotz schlechter Witterung begeistern. Nachträglich wurde das Gründungsdatum auf diesen Auftritt gelegt. «Der Geburtstag der Stadttambouren Wil ist am 10. September 1922», sagt der heutige Präsident Colin Bellhouse.

Der erste Auftritt anlässlich des St.Gallischen Katholikentages im September 1922. Bild: PD

In den ersten Jahren ging es bei den Stadttambouren Wil turbulent zu und her. In den späten Zwanzigern fielen diverse Veranstaltungen wie Fasnachtsumzüge und Vereinsabende der Weltwirtschaftskrise zum Opfer. Für den verstorbenen ersten Präsidenten und Gründer fand im Jahr 1934 ein Trauerzug statt. Rund 44 Jahren später ging zum ersten Mal das Eidgenössische Tambourenfest in Wil über die Bühne.

Der Trauerzug für Hans Good, Gründer der Stadttambouren Wil im Jahr 1934. Bild: PD

Die Trommel ist eines der ältesten Instrumente

Die Geschichte der Trommel ist eng verknüpft mit derjenigen des Militärs, wo sie vormals als Signalinstrument eingesetzt wurde. Nicht nur für den Zapfenstreich, sondern auch im Kriegsfall für Signalübermittlungen. «Der Zapfenstreich markierte im Militär als musikalisches Signal das Ende des Ausgangs», erklärt Bellhouse.

Das eidgenössische Fest in Basel im Jahr 2006. Bild: PD

Heute habe der Verein eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Wil. «Sie geben uns einen Kulturbeitrag und wir spielen an Empfängen oder sonstigen Anlässen der Stadt Wil.»

100 Jahre Stadttambouren Wil Die Stadttambouren Wil laden am Samstag, dem 17. September, zum 100-Jahr-Jubiläum ein. Der Abend beginnt um 19 Uhr im Stadtsaal Wil. Tickets können online für 48 Franken unter: www.eventfrog.ch/stadttambouren gekauft werden.

Highlights der letzten Jahre

Auf die Frage, was die Highlights in den letzten Jahren waren, antwortet der Präsident: «Wir spielten 2013 an einem Event, an welchem Harley-Fahrer aus ganz Europa zusammenkamen.» Und weiter: «Eine solch positive Reaktion des Publikums hatten wir noch nie.»

2018 begleiteten die Stadttambouren Karin Keller Sutter nach ihrer Wahl zur Bundesrätin von Bern nach Wil. «Ein sehr schönes Erlebnis», erinnert sich Bellhouse. Ein weiteres Highlight sei jeweils der Silvesterumzug. Dann dürfen die Anfänger jeweils zum ersten Mal auf richtigen statt auf Übungstrommeln spielen.

Der Empfang vom Eidgenössischen Tambouren und Pfeiferfest 1998 in Solothurn auf dem Hofplatz. Bild: PD

Falsches Gründungsjahr

Über 60 Jahre lang ging der Verein von einem falschen Gründungsdatum aus. «Die Jubiläen der Stadttambouren Wil wurden jeweils ein Jahr zu früh gefeiert», sagt Bellhouse. Das habe damit zu tun, dass die originalen Gründungsprotokolle in einer alten Schrift verfasst wurden und schwierig lesbar waren. «Damit wir das Protokoll überhaupt lesen konnten, fragten wir jemanden aus dem Altersheim an für eine Übersetzung.» Auf das 100-Jahr-Jubiläum wurde das Gründungsjahr angepasst auf 1922.

Die Jungtambouren am OTV-Jungtambourenfest 2003 in Uzwil. Bild: PD

Am Jubiläumsfest spielen auch andere Formationen

Der Verein bestehe nicht nur aus einer rund 40-köpfigen Aktivsektion, sondern auch aus einer Jugendabteilung, in der rund 25 Jugendliche das Trommelspiel erlernen, wie dem Festführer zu entnehmen ist. Am Wochenende wird nun im Stadtsaal das Jubiläum gefeiert. Die Stadttambouren rechnen mit etwa 270 Gästen, sagt der Präsident.

«Wir sind ziemlich ausverkauft, ein paar einzelne Tickets stehen noch zur Verfügung.»

Am Samstag stehen ein Abendessen und ein Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre auf dem Programm. Und, das eigentliche Highlight des Abends: Die Tambouren werden sich erstmals in ihrer neuen Uniform präsentieren, die aber wie die alte dem historischen Gewand nachempfunden ist. Musikalisch begleitet wird der Abend zudem von den in der Szene bekannten Formationen Drums2Streets und Sumpfffbrass.