Bundesfeier Kreuzsymbolik und ein Loblieb auf die Heimat: Markus Ritter und Ingrid Markart sprachen in Oberuzwil und Uzwil zum Nationalfeiertag Sieben gute Gründe fand Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter an der Oberuzwiler Bundesfeier in Bichwil für den Erfolg der Schweiz. Die Leiterin des Seniorenzentrums Uzwil, Ingrid Markart, befasste sich ihrerseits mit der Symbolik des Schweizer Kreuzes.

Christoph Breiter, Präsident des Verkehrsvereins, bedankt sich an der Bundesfeier in Uzwil bei Ingrid Markart. Bild: Josef Bischof

Oberuzwil feierte den Geburtstag der Schweiz am Montagabend bei lauem Sommerwetter auf dem Eppenberg, Uzwil am Dienstagmittag bei Regen im Gemeindesaal. Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter bezeichnete die Schweiz als das schönste und erfolgreichste Land der Erde und führte sieben Punkte zur Begründung an. Ingrid Markart befasste sich mit der Symbolik des Schweizer Kreuzes und illustrierte ihre Gedankengänge mit Bildern auf einer Grossleinwand.

Aufmerksame Zuhörer im Uzwiler Gemeindesaal. Bild: Josef Bischof

Die Oberuzwiler Bundesfeier wird abwechselnd in den drei Dörfern Oberuzwil, Bichwil und Niederglatt durchgeführt. In diesem Jahr war Bichwil an der Reihe. Zur musikalischen Umrahmung spielten eine Kleinformation aus Mitgliedern der Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil und des Musikvereins Uzwil-Henau sowie das Berglandtrio aus Flawil.

Privilegien bringen Verantwortung

«Vom Klima und der Vegetation her ist in unserem Land eine halbe Weltreise möglich», sagte Markus Ritter mit Bezug auf die drei Klimazonen auf engstem Raum in der Schweiz. Eine hohe persönliche Sicherheit sei sozusagen eine Selbstverständlichkeit, ausserdem sei sie gepaart mit Ernährungssicherheit. Hochwertige Bildung bilde den Grundpfeiler für die weltweit erfolgreiche Wirtschaft und die Volksrechte sowie die politische Stabilität seien einzigartig. Die soziale Sicherheit garantiere den inneren Frieden. «Unsere bevorzugte Situation verlangt aber auch Toleranz und dass wir uns für die Gemeinschaft einsetzen», sagte Ritter abschliessend.

«Jeder hat sein Kreuz zu tragen»

Uzwil feierte um die Mittagszeit im Gemeindesaal. Für Livemusik sorgte der einheimische Singer und Songwriter Emanuel Reiter. Begehrt wie in den Vorjahren war die Gratisgrillwurst der Gemeinde.

«Das Kreuz als Symbol und der 1. August als Festtag haben eine lange Tradition», hielt Ingrid Markart in ihrer Rede fest. In angelsächsischen Ländern werde der 1. August seit weit über 1000 Jahren als keltisches Erntedankfest gefeiert.

Ein schmales weisses Kreuz soll von den Eidgenossen bereits in der Schlacht am Morgarten zur Unterscheidung von den Habsburgern eingesetzt worden sein. Das weisse Kreuz auf rotem Grund jedoch geht erst auf die Gründung des Bundesstaates vor 175 Jahren zurück. Die Schweiz hat die einzige quadratische Fahne von allen 193 UN-Mitgliedstaaten. Dieses Symbol, so Ingrid Markart, könne für das kleinere oder grössere Kreuz stehen, das jeder zu tragen habe. Es könne einen Wegpunkt darstellen, der Entscheidungen verlange. Es sei auch ein Appell, für Werte einzustehen, das Verbindende zu erkennen und Gegensätze zusammenzubringen.