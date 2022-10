Jonschwil «Wir hatten eine Strategie», sagt Jürg Krähenbühl zur Einerkandidatur für das Gemeindepräsidium – obwohl elf Bewerbungen eingingen Die Findungskommission der Gemeinde Jonschwil suchte nach einem Kandidaten für das Gemeindepräsidium. Aus elf männlichen Bewerbern hat sie sich für Philipp Egger aus Abtwil entschieden. Auf eine Auswahl wird verzichtet.

Die Gemeinde Jonschwil hat einen neuen Gemeindepräsidenten zu wählen: Die Findungskommission hat ihre Wahl getroffen und präsentiert eine Einerkandidatur. Bild: Arthur Gamsa (07.05.2021)

Eine Auswahl oder eine Einerkandidatur? «Diese Frage haben wir uns gestellt und intensiv darüber diskutiert», erklärt Jürg Krähenbühl, Präsident der Findungskommission Jonschwil. Diese hat am Dienstagabend bekanntgegeben, wen sie als Nachfolger von Stefan Frei vorschlägt. Der langjährige Gemeindepräsident von Jonschwil, wird Ende Juni 2023 altershalber von seinem Amt zurücktreten.

Die Findungskommission war letztlich von drei Männern überzeugt, dass sie die Tätigkeit als Gemeindepräsident von Jonschwil hätten ausüben können. Krähenbühl erklärt weiter:

«Philipp Egger aber war ganz klar der Beste von allen drei.»

Die Findungskommission von Jonschwil schlägt Philipp Egger zur Wahl als neuen Gemeindepräsidenten vor. Bild: PD

Einstimmige Zustimmung aller Kommissionsmitglieder

Einstimmig hätte sich die Kommission für den gebürtigen Oberuzwiler, der in Abtwil wohnt, ausgesprochen, so Krähenbühl. Er sieht das als ein Indiz dafür, dass Egger breit abgestützt sei – zumindest parteipolitisch. Dieser Findungskommission gehören neben Krähenbühl, der vor einigen Jahren als GPK-Präsident der Gemeinde wirkte, folgende Personen an: Astrid Graf, HR-Fachfrau und GPK-Mitglied, parteilos; Roland Bischof, Ortsparteipräsident SP; Ruedi Galli, Ortsparteipräsident FDP; Bruno Näf, Gemeinderat, SVP; Bruno Scheiwiller, Ortsparteipräsident SVP und Martha Storchenegger, Ortsparteipräsidentin Die Mitte.

Die Findungskommission hat sich nun für einen Kandidaten entschieden – und nicht für eine Auswahl. Krähenbühl erklärt: «Wir hatten eine Strategie.» Diese lautete: Der Beste wird vorgeschlagen. Gemäss Krähenbühl kamen von den elf ausschliesslich männlichen Bewerbern vier in die «Endausscheidung».

Jonschwils Gemeindepräsident Stefan Frei tritt altershalber Ende Juni 2023 von seinem Amt zurück. Bild: Tobias Söldi

Jürg Krähenbühl hofft nun, dass die Bürgerschaft den Entscheid der Findungskommission auch entsprechend wahrnimmt. Jedenfalls hat er von einem kritischen Einwohner, der ihm bereits einmal mitteilte, dass er eine Auswahl wünsche, nach Bekanntgabe des vorgeschlagenen Kandidaten ein E-Mail bekommen. Darin hat der Absender geschrieben, dass er die Argumente der Findungskommission verstehe und Verständnis für die Einerkandidatur habe.

Berufliche Stellung bei Nichtwahl nicht aufs Spiel setzen

In der Medienmitteilung schreibt die Findungskommission zudem: «Verfolgt die Findungskommission das Ziel, der Bevölkerung eine Auswahl anzubieten, besteht die grosse Gefahr, dass sehr gut geeignete Kandidaten nicht zur Verfügung stehen.» Dieses Thema sei bei den Gesprächen ein Thema gewesen, sei aber letztlich beim Entscheid nicht ausschlaggebend gewesen, so Krähenbühl.

Er sagt: «Die Bewerbenden sind gute Leute, haben Führungspositionen oder Schlüsselstellen inne. Diese wollen ihre Tätigkeit oder einen allfälligen weiteren Karriereschritt nicht aufs Spiel setzen, falls es mit der Wahl nicht klappt.»

Bis zum 7. November um 17 Uhr können weitere Wahlvorschläge eingereicht werden. Zudem hat die Bevölkerung die Gelegenheit, Philipp Egger voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche persönlich kennen zu lernen, wie die Findungskommission mitteilt. Der erste Wahlgang der Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten findet am 22. Januar 2023 statt.