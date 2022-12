Jonschwil Verzicht auf das Gemeindepräsidium: FDP unterstützt Mitte-Kandidat Philipp Egger Nach der SVP unterstützen auch die Mitte und die FDP den Kandidaten der Findungskommission für das Jonschwiler Gemeindepräsidium. Mit der Wahlempfehlung für Philipp Egger (Die Mitte) stellt sich die FDP gegen den Kandidaten aus den eigenen Reihen.

Alle bürgerlichen Parteien unterstützen den Kandidaten der Findungskommission, Philipp Egger (Die Mitte). Bild: Pablo Rohner

Wird Philipp Egger zum Nachfolger von Stefan Frei gewählt, verliert die FDP das Gemeindepräsidium von Jonschwil nach 22 Jahren an die Mitte. Dennoch unterstützt die Ortspartei den Entscheid der Findungskommission, deren Mitglied sie war, und verweigert damit dem Kandidaten aus den eigenen Reihen, René Bruderer, die Unterstützung.

«Der Parteizugehörigkeit misst die Ortspartei keine sehr grosse Bedeutung bei», hält die FDP in der Begründung ihres Entscheides fest. Bei der Wahl einer Gemeindepräsidentin oder eines Gemeindepräsidenten stehe die fachliche Qualifikation im Vordergrund: «Der Gemeinderat muss in erster Linie eine fundierte Sachpolitik betreiben und dies gilt ganz besonders für den Präsidenten.» Bei der FDP punktete Philipp Egger mit seiner «fundierten Ausbildung und der langjährige Erfahrung in der Führung einer Verwaltung auf Kantonsebene».

Ausbildung und Führungserfahrung

Im Weiteren hält die Ortspartei fest, dass die Steuerbelastung in den vergangenen Jahrzehnten soweit habe reduziert werden können, dass Jonschwil nun im Mittelfeld der St.Galler Gemeinden stehe. In der Person von Philipp Egger sieht die FDP die Chance und das Potenzial, die Gemeinde in Bezug auf die Infrastruktur, die Finanzen und das Dorfleben erfolgreich weiterzuentwickeln. Besonders vorteilhaft seien, so die Partei, Eggers Kontakte zur St.Galler Regierung und in die kantonalen Verwaltungsstellen.

Philipp Eggers Kompetenzen, basierend auf seinem Studium in Internationalen Beziehungen und Governance an der Uni St. Gallen, haben auch die Mitte für die Unterstützung des Findungskommissions-Kandidaten veranlasst. In ihrer Stellungnahme hebt sie Eggers sehr guten Kenntnisse zur Funktion des Staatswesens und seine Führungserfahrung hervor. Positiv aufgenommen wurde ferner, dass es für ihn nach einer erfolgreichen Wahl zum Gemeindepräsidenten selbstverständlich sei, seinen Wohnsitz von Abtwil nach Jonschwil zu verlegen.

Parolen zur Abschaffung des Schulrats

Die Parteien verabschiedeten ihre Wahlempfehlungen an ausserordentlichen Mitgliederversammlungen, während derer auch die Parolen für die Anpassung der Behördenorganisation (Abschaffung des Schulrates) gefasst wurden. Über die erforderliche Änderung der Gemeindeordnung wird an der Bürgerversammlung vom März 2023 abgestimmt.

Aufgrund unterschiedlicher Standpunkte in der Diskussion hat sich die Mitte-Partei für Stimmfreigabe entschieden. Die FDP hingegen spricht sich klar für die Abschaffung des Schulrates auf Ende der Legislatur per 2024 aus. (pd/ahi)