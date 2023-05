Jonschwil «Unser Ziel ist es, mit dem Lebensturm auf das Thema Biodiversität aufmerksam zu machen»: Einer der Initianten erklärt die Artenförderung auf kleinstem Raum Biodiversität im Siedlungsraum: Die Mission B hat in Jonschwil einen «Lebensturm» eingeweiht. Dahinter steht eine Initiative, die auf fünf Männer zurückgeht.

Rolf Bösch erklärt den Aufbau des Lebensturmes. Bild: Josef Bischof

Eine Initiative von fünf Männern in der Gemeinde Jonschwil nennt sich «Mission B Jonschwil, Schwarzenbach, Bettenau». B steht für Biodiversität. Rolf Bösch, Linus Buchmann, Matthias Schwarz, Thomas Boos und Andreas Fischler setzen sich seit rund zwei Jahren für mehr naturnahe «Inseln» ein.

Auf kleinstem Raum ist dies mit einem Lebensturm möglich. Am Mittwochabend ist ein solcher auf dem Areal der katholischen Kirchgemeinde Jonschwil eingeweiht worden.

Artenvielfalt auf einem Quadratmeter

Erstellt worden ist der Turm im vergangenen November. Mittlerweile hat er bereits einen Teil seiner Zielsetzung erreicht. Er bietet Lebensraum für verschiedene Nützlinge. Dabei geht es um Flor- und Schwebefliegen, Marienkäfer, Ohrwürmer, Wildbienen, Hummeln, Schlupfwespen und Spinnen. Aber auch Vögel, Fledermäuse, Siebenschläfer und Igel finden ein Zuhause und leisten einen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht.

Biodiversität ist ihnen wichtig: (von links) Linus Buchmann, Rolf Bösch und Andreas Fischler (Initianten), Gemeindepräsident Stefan Frei und sein Nachfolger Philipp Egger sowie Beat Schönenberger, Präsident der Kirchgemeinde. Bild: Josef Bischof

«Unser Ziel ist es, mit dem Lebensturm auf das Thema Biodiversität aufmerksam zu machen», sagt Rolf Bösch. «Der Turm bietet verdichteten Lebensraum für verschiedene Tiere auf mehreren Etagen. Das eine oder andere Element können alle in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon umsetzen und so die Biodiversität in der Gemeinde fördern.»

Der Anstoss für den Bau eines Lebensturmes kam von BirdLife St.Gallen. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort wurde die Mission B durch die Gemeinde unterstützt und fand bei der katholischen Kirchgemeinde ein offenes Ohr. Die Gemeinde lieferte das Material. Erstellt wurde der Turm in Zusammenarbeit durch den Zivilschutz und das Bauamt. Ausgestattet, sozusagen für die Tierwelt möbliert, hat den Turm das Kernteam.

Wohlwollen seitens der Öffentlichkeit

Die Initianten sind sich bewusst, dass der Standort zwischen Strasse und Stützmauer nicht optimal ist. Es war ihnen aber wichtig, dass er sich im Siedlungsgebiet und nahe bei der Schule befindet. Die Mission B ist kein Verein, findet aber in der Bevölkerung eine gute Resonanz. Der Newsletter geht an knapp 100 Personen. Manche beteiligen sich an den Anlässen. Dabei geht es beispielsweise um die Pflege des Naturschutzgebietes Hori oder um die Bekämpfung von Neophyten.

Die Schrifttafel beim Lebensturm. Bild: Josef Bischof

Auch die politische Gemeinde und die katholische Kirchgemeinde unterstützen die Bestrebungen. Gemeindepräsident Stefan Frei und sein Nachfolger Philipp Egger befestigten bei der Einweihung je einen Nistkasten für Siebenschläfer am Turm, ebenso Beat Schönenberger, Präsident des Kirchenverwaltungsrates.