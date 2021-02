Jonschwil Steuerzahlern etwas zurückgeben - der Jonschwiler Gemeinderat beantragt eine Reduktion des Steuerfusses Auch die Jonschwiler Grundsteuer soll gesenkt werden. Diese ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Als grösstes Projekt erscheint der Neubau der Schulanlage Schwarzenbach im Investitionsbudget 2021. Bild: PD

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Jonschwil schliesst mit einem Gewinn von etwas über 1 Million Franken. Fürs laufende Jahr beantragt der Gemeinderat eine Steuerfusssenkung von 127 auf 125 Prozentpunkte. Im Kanton St.Gallen wird eine Liegenschaftssteuer, die sogenannte Grundsteuer, erhoben. In Jonschwil kommt seit vielen Jahren der Maximalansatz von 0,8 Promille des Liegenschaftswerts zur Anwendung. Durch die Verknappung des Baulandes haben die Immobilienpreise und somit die amtlichen Verkehrswerte in den vergangenen Jahren überproportional zugenommen, was zu stark steigenden Grundsteuern führte. Um diesem Trend entgegenzuwirken und die Grundstücke zu entlasten, beantragt der Gemeinderat eine Senkung auf 0,6 Promille.

Stefan Frei Gemeindepräsident Jonschwil

Der Steuerfuss hat sich positiv entwickelt. War die Gemeinde Jonschwil bis 2004 noch auf direkte Finanzausgleichsbeiträge angewiesen, bewegte sich der Steuerfuss danach stetig nach unten. Welches waren die ausschlaggebenden Faktoren dieser Entwicklung?

Stefan Frei: Die geografische Lage Jonschwils zwischen Zürich und St.Gallen ist ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Wohnraum. Die Steuerkraft ist fast permanent am Steigen, und die Verschuldung konnten wir stark reduzieren. Abgesehen von kleineren Rezessionen ging es bei den Privathaushalten und Firmen im Grossen und Ganzen immer aufwärts. Gleichzeitig konnten wir die Kosten bei der Gemeinde im Rahmen halten.

Der Gemeinderat verhält sich antizyklisch. So schlägt er eine Steuersenkung auf 125 Prozentpunkte vor. Auch soll die Grundsteuer reduziert werden. Und dies in einer Zeit, da die Auswirkungen der Pandemie noch schwer abschätzbar sind. Sind diese Steuersenkungen auf längere Sicht verkraftbar?

Man könnte es so formulieren: Die hohen Überschüsse der letzten fünf Jahre bedeuten, dass wir den Steuerfuss eigentlich zu hoch angesetzt haben. Also geben wir den Leuten von den angehäuften Reserven wieder etwas zurück.

Glauben Sie, dass dieses antizyklische Verhalten Schule machen könnte, oder ist Jonschwil damit alleine auf weiter Flur?

Ganz allein sind wir nicht. Aber nur wenige senken die Steuern. Jede Gemeinde muss selber rechnen, was drin liegt. Allzu hohe Reserven sind meines Erachtens nicht nötig.

Die Gemeinde steuert auf eine Bevölkerungszahl von 4000 Personen hin. Dank grösseren Neubauten und weiteren Neuzuzügern soll sich die Steuerkraft weiter erhöhen. Wo konkret werden diese Neubauten entstehen?

In den Jahren 2021 und 2022 werden im Wingarten-Quartier vier Mehrfamilienhäuser mit 45 Wohnungen fertig. Dazu kommen zwei Mehrfamilienhäuser an der Jonschwilerstrasse in Schwarzenbach und je eines an der Lütisburgerstrasse und Brühlstrasse in Jonschwil. Vereinzelt gibt es auch noch Einfamilienhäuser, die schon bewilligt sind.

Das Bauland wird knapp. Wird der Bauboom trotz steigender Immobilienpreise anhalten?

Mit der Ortsplanungsrevision dürfte es nur zu ganz wenigen Einzonungen kommen. Ein grösseres Handlungsfeld sind Innenentwicklungen. Es gibt immer wieder ältere Liegenschaften, die neu und meist dichter überbaut werden.

Wie wichtig sind die Erträge der juristischen Personen? Im Budget erwarten Sie ja eine starke Reduktion dieser Steuerposition. Hat dies mit der Pandemie zu tun?

Die Reduktion ist grösstenteils auf die Steuerreform (Staf) zurückzuführen, welche die Schweizer Stimmbürger im Jahre 2019 angenommen haben. Die Auswirkungen der Pandemie haben wir nur mit einem kleinen Minus berücksichtigt. Das Gespräch mit einigen Firmen-Verantwortlichen zeigte, dass die Pandemie bei einigen sogar positive Wirkungen ergab.

Hat sich die Ansiedlung des Aldi-Verteilzentrums positiv auf die Steuererträge ausgewirkt?

Das Aldi-Verteilzentrum für die Ostschweiz ist nur ein Teil. Der zweite – wichtigere – Teil ist der Hauptsitz Schweiz. Die Pandemie hat sich beim Discounter positiv ausgewirkt: Die Schliessung der Grenzen gab mehr Umsatz in der Schweiz. Die Steuerprognose der Gemeinde Jonschwil sähe ohne Aldi ziemlich anders aus - Zahlen darf ich nicht konkret nennen.

Holenstein AG Transporte baut für 20 Millionen Franken ein neues Logistikgebäude. Was spricht für den Standort Schwarzenbach?

Immer mehr Firmen lagern die Logistik und Lager aus. Holenstein AG bietet diese Dienstleistung und braucht dafür enorm viel Platz. Der Standort ist ideal, weil man schnell auf der Autobahn ist. Der neue Überbauungsplan ist ein Musterbeispiel, wie man die Fläche optimal ausnützt und so mehr Platz schafft.

Als grösstes Projekt erscheint der Neubau der Schulanlage Schwarzenbach mit 5,71 Millionen Franken im Investitionsbudget. Sind damit die grossen Investitionen im Bildungsbereich beendet?

Genau. Die Schulanlagen sind auf absehbare Zeit gebaut und nun in gutem Zustand. Es wird hin und wieder Sanierungen von einzelnen Bauteilen bei den drei Schulanlagen geben. Aber damit hat es sich dann.

Können die sich abzeichnenden Defizite in den kommenden Jahren durch die Reserven abgefedert werden?

Wenn wir die geschätzten Defizite der nächsten fünf Jahre zusammenrechnen, dann verbleibt am Schluss immer noch ein genügendes Polster. Prognosen sind aber immer mit Unsicherheiten behaftet.