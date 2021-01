Jonschwil Schneelast brachte Sicherheitsrisiken ans Licht: Markanter Nussbaum wird gefällt Die Sicherheitsrisiken sind zu gross: Der kranke Nussbaum im Zentrum Jonschwils soll gefällt werden. Im Frühjahr soll an seiner Stelle eine Linde gepflanzt werden.

Zurückgeschnitten und mit rot-weissen Bändern abgesperrt: Der markante Nussbaum im Zentrum Jonschwils, der demnächst gefällt werden soll. Bild: Dennis R. Häusler

Jahrzehnte lang hatte er Wind und Wetter getrotzt, wie ein Fels in der Brandung die bauliche und gesellschaftliche Entwicklung Jonschwils überdauert, der Nussbaum im Kreuzungsbereich der Schul- und Kronenstrasse. Jetzt sind seine Tage gezählt. Die Last der Schneemassen der vergangenen Tage haben seine Äste brechen lassen und zu Tage gefördert, was seit Jahren auf ihm und in ihm gärte: Pilzbefall und Fäulnis. Einige der starken Äste sind gar hohl.

Am Abend des 14. Januar musste die Feuerwehr ausrücken und die Strasse vorübergehend sperren. Auf Empfehlung von Revierförster Bruno Cozzio wurde ein sofortiger Sicherheitsschnitt durchgeführt. Wann der prägende Gigant gefällt wird, ist noch nicht definitiv bestimmt.

Vorschläge für Ersatzpflanzung unterbreitet

Ein Nussbaum kann mehrere hundert Jahre alt werden. Davon ist jener im Zentrum Jonschwils allerdings weit entfernt. Bruno Cozzio geht aufgrund des Stammumfangs von einem Alter von 80 bis 100 Jahren aus. Den gleichwohl schlechten Gesundheitszustand begründet er mit der eher aufwendigen Pflege von Nussbäumen im urbanen Raum. Vor einigen Jahren sei einmal ein Pflegeschnitt durchgeführt worden, bei dem sich bereits Bruchstellen mit Pilzbefall gezeigt hätten. Die Fäulnisbildung führt er darauf zurück, dass die Wunden damals nicht vollständig verschlossen wurden. Cozzio betont jedoch, dass in früheren Jahren die Sensibilisierung für umfassende Pflegemassnahmen geringer gewesen sei und somit auch niemandem ein Vorwurf gemacht werden dürfe.

Schon vor gut 100 Jahren stand an der Kreuzung Schul-/Kronenstrasse ein grosskroniger Baum, wie die Aufnahme von Walter Mittelholzer aus dem Jahre 1919 zeigt. Ob es der Nussbaum ist, der nun gefällt wird? Bild: E-Pics/ETH Zürich

Der Nussbaum soll nun durch eine Linde ersetzt werden. Ist diese Baumart robuster oder für den Standort besser geeignet? «Wir haben der Gemeinde Vorschläge für die Ersatzpflanzung unterbreitet», sagt Bruno Cozzio. Der Entscheid zu Gunsten der Linde sei von den Verantwortlichen der Gemeinde, der Eigentümerin des Nussbaums, getroffen worden.

Keine spezielle Bedeutung

Cozzio begrüsst die Wahl. Denn tatsächlich seien Linden anspruchsloser und erholten sich auch besser von grosszügigen Rückschnitten, die gerade im Strassenbereich zuweilen erforderlich seien. Gleichzeitig bildeten sie, wie bei Solitärbäumen oft gewünscht, prägnante Kronen und erfüllten den Anspruch der Langlebigkeit.

Den Nussbaum durch eine andere Baumart zu ersetzen sei insofern unproblematisch, als dieser für Jonschwil keine besondere oder gar geschichtliche Bedeutung habe. So sei beispielsweise keine der umliegenden Strassen nach ihm benannt, sagt Cozzio.

Gleicher oder fast gleicher Standort

Der Standort, den der neue Baum im Frühjahr einnehmen wird, ist der exakt gleiche. Allenfalls werde die Linde etwas weiter zurückversetzt gepflanzt, sagt Cozzio, ohne einem entsprechenden Entscheid vorgreifen zu wollen. Aus Sicherheitsgründen machte dies aber durchaus Sinn, sagt er.

Gemeindepräsident Stefan Frei war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.