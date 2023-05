Jonschwil «Nahe am Wiener Opernball»: Volles Haus am ersten Event für Tanzfreudige im aktiven Alter Am Nachmittag eine Stubete und am Abend ein Tanzball. Beide Anlässe erweisen sich als Publikumsmagnete. Erstmals hatte die Interessengemeinschaft Aktives Alter Jonschwil-Schwarzenbach (IGAA) am Freitag zu einem wienerischen Tanzanlass ins Pfarreiheim geladen.

Nebst unterschiedlichen Paartänzen, wie im Bild, wurde zwischendurch auch in globo der Wiener Walzer getanzt. Bild: Christoph Heer

«Von uns aus dürfte es demnächst eine zweite Durchführung dieses Tanzballs geben», sagten Erna und Charlie Schönenberger während einer ihrer Tanzpausen - erfreut, dass so viele Personen gekommen waren, um gemeinsam Musik zu geniessen und das Tanzbein zu schwingen. Die beiden Jonschwiler waren zwei, von rund 80 Besucherinnen und Besuchern, die sich fein herausgeputzt, in adretter Kleidung, dem während drei Stunden inszenierten Wiener Tanzballs hingaben.

Aufgeräumte Stimmung am ersten Tanzball im Jonschwiler Pfarreiheim. Bild: Christoph Heer

Erfreut über den Zulauf und die positiven Rückmeldungen zeigte sich auch Hauptorganisatorin Elisabeth Ziegler. «Wir hatten vorgängig weit über die Jonschwiler Gemeindegrenzen hinaus Flyer verteilt und Werbung gemacht.» Es hat sich ausgezahlt. «Die Tänzerinnen und Tänzer sind aus Kirchberg, dem Hinterthurgau, aus Henau, oder Niederuzwil gekommen», sagte Ziegler und betonte, dass die Wiener Kaffeehausspezialitäten, wie etwa die Sacher Torte oder der Café Melange, vom IGAA-Team zubereitet worden seien.

Schönste Kleider anziehen

Dass dieser Premieren-Tanzball quasi ausverkauft war, hat laut den Organisatoren auch damit zu tun, dass viele ältere Mitmenschen einfach gerne wieder einmal ihre schönsten Kleider anziehen wollten. «Kaum jemand der in gängiger Strassenkleidung erschienen ist, so kommen wir dem Wiener Opernball doch schon ganz nahe», sagte Elisabeth Ziegler lachend. Sie selber liess es sich nicht nehmen, mitzutanzen und sich von der Stimmung mitreissen zu lassen. Ob es in absehbarer Zeit eine zweite Auflage geben wird, steht noch in den Sternen, «ein solcher Anlass ist halt schon mit ungemein viel Arbeit verbunden», erklärte Ziegler.