Jonschwil Nach dem Regen kamen die Besuchenden und verweilten zwischen Karussell und Donut-Stand an der Chilbi Die Jonschwiler Chilbi ist beliebt. Sobald sich dann auch das Wetter besserte, zog es die Einheimischen, aber auch Auswärtige, auf das Schulareal.

Keiner zu klein, ein Polizei-Töff-Fahrer zu sein. Bild: Christoph Heer

Bis nach der Mittagszeit am Samstag war es für die Mehrheit noch zu nass, um an die Jonschwiler Chilbi zu gehen. Doch als der Himmel aufhellte, die Wolken verschwanden und das Karussell abgetrocknet war, strömten immer mehr Besuchende auf das Schulareal.

Am Samstag gab es noch genug Platz, um durch die Marktstände zu schlendern. Bild: Christoph Heer

Zwar verstrickten sich die Marktstandbetreiber auch am Samstagnachmittag noch nicht unbedingt in so viele Verkaufsgespräche wie sonst üblich, doch immerhin schlenderten immer grössere Menschentrauben vorbei. Vorbei am Donut- und Schmuckstand und an den verschiedenfarbigen Mützen.

In der Sandmulde durfte gebaggert werden. Bild: Christoph Heer

Die meisten jedoch hielten sich beim Kinderkarussell und der grossen Sandburg auf. Da wollten es sich die Kinder natürlich nicht nehmen lassen, selber auf den Bagger zu sitzen und zu baggern. Während nebenan viele Knirpse auf dem Polizeimotorrad Platz nahmen und sich einige Runden auf besagtem Karussell gönnten.

Kinderschminken: 20 Minuten später wurde aus diesem Jungen ein Pirat. Bild: Christoph Heer

Am Sonntag dann gab es kein Halten mehr, dank strahlend schönem Wetter liessen sich auch Herr und Frau Jonschwiler einen Besuch an der Chilbi nicht nehmen. Aber nicht nur. Auch zahlreiche Auswärtige waren vor Ort und genossen Chilbistimmung vom Feinsten.