Jonschwil Krieg in der Ukraine: Geflüchtete Sopranistin singt Friedenslied während Gottesdienst Die katholische Kirche in Jonschwil beherbergt Flüchtlinge im Pfarrhaus. Am vergangenen Sonntag kam es zu einer ersten Begegnung zwischen den Geflüchteten und den Menschen vom Dorf.

Leben derzeit im Pfarrhaus: drei der Geflüchteten vor der katholischen Kirche in Jonschwil. Bild: PD

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in der Schweiz an, einige von ihnen auch in der Region Wil. Die katholische Kirche in Jonschwil hat vier Flüchtlinge im Pfarrhaus aufgenommen.

Ende letzter Woche sind drei Frauen und ein 16-jähriger Jugendlicher, der Sohn einer der Frauen, dort angekommen. Der 19-jährige Sohn der Frau und ihr Mann kämpfen im Krieg. Auch die Tochter einer der anderen Frauen konnte nicht mit ihrer Mutter fliehen. Sie soll aber in einigen Tagen in Jonschwil eintreffen.

Der Kontakt zu den Geflüchteten kam durch eine ukrainische Familie, die schon seit vielen Jahren im Dorf lebt, zu Stande. Diese Familie wohnt gut 100 Meter von der Kirche entfernt. Peter Schwager, der Diakon der Kirche, sagt:

«Die Kirche wollte helfen. Und so suchte Pfarrer Leo Tanner das Gespräch.»

Eine der geflüchteten Frauen ist die Mutter des Familienvaters aus Jonschwil.

Zwei leere Zimmer

Im Pfarrhaus, das gerade renoviert wurde, standen zwei Zimmer leer. Und so war der Pfarrer bereit, Flüchtlinge zu beherbergen, als der Krieg ausbrach. Schwager sagt:

«Wir konnten die Zimmer spontan und unkompliziert zur Verfügung stellen. Das schien uns ideal.»

Zusätzlich zur Unterkunft unterstützt die Kirche die Menschen aus der Ukraine auch finanziell mit Geld aus der Kirchenkasse. Dieses sei für solche Situationen vorgesehen, so Schwager.

Ein ukrainisches Friedenslied

Zwischen den Menschen im Dorf und den Geflüchteten kam es bereits zu einer ersten Begegnung. Die Mutter des ukrainischen Familienvaters in Jonschwil, Nadiia Timokhin, ist in ihrer Heimat nicht unbekannt: Sie ist Sopranistin. Am Sonntag sang sie während des Gottesdienstes. Für Schwager ein ganz besonderer Auftritt: «Sie füllte mit ihrer Stimme die ganze Kirche.»

Die geflüchtete Sopranistin Nadiia Timokhin und der Diakon Peter Schwager in der katholischen Kirche Jonschwil. Bild: PD

Zwei Lieder sang die Frau, das Ave Maria und ein ukrainisches Friedenslied. Schwager sagt:

«Die Leute waren sehr berührt.»

Seit Ausbruch des Krieges kämen mehr Menschen in die Gottesdienste. Vor allem die Friedensgebete, welche die Kirche durchführe, seien ein grosses Bedürfnis.

Weitere Hilfe angedacht

Die Jonschwiler Kirche unterstützt geflüchtete Menschen, indem sie ihnen einen Ort zum Wohnen anbietet. Doch gemäss dem Diakon braucht es noch mehr. Er sagt: «Sie werden zum Beispiel auch Hilfe mit den Unterlagen von den Behörden brauchen.» Wer genau sich darum kümmern wird, steht noch nicht fest. Die Hilfe sei erst «am Anlaufen», so Schwager.

Womöglich wird auch die Gemeinde Jonschwil einen Teil dieser Hilfe übernehmen. Gemeindepräsident Stefan Frei schreibt auf Anfrage: Die Gemeinde überlege sich eine Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. So sei zum Beispiel denkbar, dass sie den Schulbesuch von Kindern im schulpflichtigen Alter organisiere.