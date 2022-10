Jonschwil In die Fussstapfen von Vater Cornel: Philipp Egger als Gemeindepräsident von Jonschwil vorgeschlagen Seit über 30 Jahren ist Cornel Egger Gemeindepräsident von Oberuzwil. Nun soll sein Sohn Philipp in der Nachbargemeinde Jonschwil das Ruder übernehmen. Philipp Egger wird von einer Findungskommission portiert. Und dies als einziger Kandidat für die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Stefan Frei.

Philipp Egger wurde von der Findungskommission als neuen Gemeindepräsidenten von Jonschwil vorgeschlagen. Bild: PD

Gut möglich, dass ab kommendem Sommer Cornel Egger der Gemeinde Oberuzwil vorsteht, während Sohn Philipp Gemeindepräsident der Nachbargemeinde Jonschwil ist. Aber der Reihe nach.

Der Gemeindepräsident von Jonschwil, Stefan Frei, tritt Ende Juni des kommenden Jahres zurück – nach über 20 Jahren. Seit geraumer Zeit läuft die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers. Die Ortsparteipräsidentin von «Die Mitte» sowie die Präsidenten der anderen Ortsparteien FDP, SVP und SP von Oberuzwil-Jonschwil schlossen sich zu einer Findungskommission zusammen. Eine öffentliche Ausschreibung wurde lanciert.

Elf Bewerbungen gingen ein. Alle kamen von Männern. Führungserfahrung aus einer beruflichen Tätigkeit konnten mehrere Personen vorweisen. Mehrfach sei diese Erfahrung aber nicht von der Ausübung eines öffentlichen Amtes oder der Tätigkeit in einer öffentlichen Verwaltung gekommen. Insgesamt vier Bewerber wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

In der kantonalen Verwaltung tätig

Nun steht fest: Der einzige von der Findungskommission portierte Kandidat ist Philipp Egger. Er ist in Bichwil in der Gemeinde Oberuzwil aufgewachsen, wohnt aktuell aber in Abtwil.

Der 35-Jährige ist ledig und hat keine Kinder. In seiner Freizeit geht er tauchen. «In den Ferien erkunde ich gerne andere Länder. Zudem koche ich auch gerne für Freunde.» Nach einem Arbeitstag sieht man ihn auf dem Golfplatz.

Cornel Egger, hier an der Novembersession des St.Galler Kantonsrates, ist seit 1991 Gemeindepräsident von Oberuzwil. Bild: Benjamin Manser

Und beruflich? Nach seinem Maturabschluss an der Kantonsschule Wil, absolvierte er an der Universität St.Gallen (HSG) das Bachelor- und Masterstudium in internationalen Beziehungen und Governance. Momentan arbeitet er als Leiter der Dienststelle Informatik und Infrastruktur bei der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen. Der mögliche neue Gemeindepräsident von Jonschwil sagt, dass er schon Erfahrungen in der Politik habe sammeln können, auch wenn er bisher noch kein politisches Amt bekleidet hat. Bei der Staatskanzlei ist er im Austausch mit Regierung und Parlamentariern. Er gehöre der Partei «Die Mitte» an.

Früher war Egger in der Gemeinde Oberuzwil tätig. Er verantwortete verschiedene Projekte im IT-Bereich. So konnte er die Funktionsweise der Gemeinde kennen lernen. Aufgrund dieser Tätigkeit und des Studiums ist Egger mit den Gegebenheiten einer Gemeinde vertraut. Mit der Spezialisierung in Public Management verfügt er über betriebswirtschaftliche und organisatorische Grundlagen für die Führungsposition einer Verwaltung.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Wird Philipp Egger gewählt, tritt er in die Fussstapfen seines Vaters. Denn Cornel Egger ist seit 1991 der Gemeindepräsident von Oberuzwil. Er ist mit Abstand der dienstälteste Gemeindevorsteher im Wahlkreis Wil. Zudem ist Cornel Egger Mitglied im Kantonsrat St.Gallen. Auf die Frage, ob auch am Familientisch mit seinem Vater, Cornel Egger, über Politik geredet werde, antwortet er:

«Oft geht es allgemein um das Leben und nicht spezifisch um Politik.»

Seine grosse Motivation für das Amt als Gemeindepräsident sei die Gestaltung und Weiterentwicklung der Gemeinde. «Ich möchte in Jonschwil etwas bewirken», sagt Philipp Egger. Das Amt gebe ihm eine breite Aufgabenpalette. Viele Bereiche seien lebensnah.

Warum es keine Auswahl gibt

Für eine solche Wahl präsentiert eine Findungskommission oftmals mindestens zwei Personen. In diesem Fall jedoch nicht. Die Krux an der Sache: Wenn nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen wird, kommt der Vorwurf, dass die Stimmbürger keine Auswahlmöglichkeit haben. Wird den Bürgerinnen und Bürger jedoch eine Auswahl geboten, besteht die Gefahr, dass die geeignetsten Kandidaten nicht gewählt werden. Seitens der Findungskommission war nicht ein spannender Wahlkampf das oberste Ziel, sondern den besten Nachfolger für dass Amt vorzuschlagen.

Bis zum 7. November um 17 Uhr können weitere Wahlvorschläge eingereicht werden. Zudem hat die Bevölkerung die Gelegenheit, Philipp Egger voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche persönlich kennen zu lernen, wie die Findungskommission mitteilt. Der erste Wahlgang betreffend Ersatzwahl von Stefan Frei findet am 22. Januar 2023 statt.