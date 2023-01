Jonschwil «Ich war angespannt, hatte aber ein positives Gefühl»: Der neue Gemeindepräsident Philipp Egger bedankt sich bei seinem Gegenkandidaten für den fairen Wahlkampf Ab dem 1. Juli heisst der Gemeindepräsident von Jonschwil Philipp Egger. Der Mitte-Kandidat vereinigte bei einer hohen Wahlbeteiligung 63 Prozent der gültigen Stimmen auf sich. Bei seinem unterlegenen Gegenkandidaten René Bruderer überwog am Wahlapéro trotzdem die Freude.

Stefan Frei gratuliert seinem Nachfolger Philipp Egger. Der unterlegene Kandidat René Bruderer applaudiert (von links). Bild: Ralph Ribi

Stefan Frei machte es spannend. Der Noch-Gemeindepräsident von Jonschwil hatte die beiden Männer, die für seine Nachfolge kandidierten, am frühen Sonntagnachmittag in die «Krone» eingeladen. Erst um 14 Uhr wurde öffentlich kommuniziert, wer am 1. Juli in die Fussstapfen von Frei treten wird, kurz zuvor erfuhren die Anwesenden am Wahlapéro das Resultat aus erster Hand.

Behördenmitglieder, Gemeindeangestellte, Vertreter der Parteien und weiterer Organisationen sowie die Wahlstäbe und Angehörigen der beiden Kandidaten füllten den Gastraum. Auch die Präsidenten von zwei Nachbargemeinden waren gekommen: Lucas Keel (Uzwil) und natürlich Cornel Egger (Oberuzwil), der sich als Vater von Philipp Egger den Anlass nicht entgehen lassen wollte.

Und es war Familie Egger, die nach dem Verkünden des Resultats strahlte. Philipp Egger (Die Mitte) erhielt 875 Stimmen, sein Gegenkandidat René Bruderer (FDP) 500 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 696 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei hohen 52 Prozent.

Grosse Freude bei Philipp Egger (rechts), der von Stefan Frei einen Blumenstrauss überreicht bekommt. Bild: Ralph Ribi

Egger wird damit der 15. Präsident der Gemeinde Jonschwil werden. Von seinem Vorgänger erhielt er neben Gratulationen und guten Wünschen auch eine Warnung mit auf den Weg: «Es ist kein Job, sondern eine Aufgabe. Jeder, der neu anfängt, kommt zuerst ein bisschen auf die Welt.» Frei versprach aber auch eine sanfte Amtsübergabe. Und er hatte zusammen mit seiner Frau eine rührende Geste vorbereitet. Sie hatte einst bei der Wahl ihres Ehemannes einen Blumenstrauss erhalten und überreichte am Sonntag nun Eggers Partnerin einen Strauss. «Auch die Partnerin eines Gemeindepräsidenten muss mit diesem Amt umgehen können», sagte Frei, der die Gelegenheit nutzte, sich bei seiner Frau für die Unterstützung während der vergangenen 22 Jahre zu bedanken.

Von Frau zu Frau: Stefan Freis Gattin überreicht Philipp Eggers Partnerin einen Blumenstrauss. Bild: Ralph Ribi

Bruderer ist stolz auf sein Resultat

Dank erhielt auch René Bruderer. «Du hast für eine demokratische Auswahl gesorgt, was wir in unserer Gemeinde schon seit langer Zeit nicht mehr hatten», sagte Frei. Und ergänzte: «Das hat Mut gebraucht.»

Bruderer hatte sich erst vergeblich bei der Findungskommission beworben. Nachdem diese Egger als alleinigen Kandidaten vorgeschlagen hatte, reichte Bruderer seine Kandidatur selbst ein, wurde allerdings von keiner Partei unterstützt. Die beiden Männer führten trotzdem einen sachbezogenen Wahlkampf, wofür sich Egger bedankte. Bruderer gratulierte seinem Mitkandidaten zum Sieg.

«Angesichts der Ausgangslage habe ich ein respektables Resultat erreicht», sagte Bruderer gegenüber dieser Zeitung. «Ich bin mit gutem Gewissen stolz darauf. Die Freude überwiegt.» Angesichts der vielen positiven Rückmeldungen und des ihm wichtigen Aspekts der demokratischen Auswahl sei seine Kandidatur der richtige Entscheid gewesen. Bruderer bestätigte zudem, gerne weiterhin Gemeinderat in Jonschwil bleiben zu wollen.

Egger macht sich nun auf Wohnungssuche

Angespannt sei er gewesen, sagte Egger am Wahlapéro. Die vielen Begegnungen im Wahlkampf hätten ihm aber ein positives Gefühl für den Wahlsonntag gegeben. «Jetzt lässt die Anspannung ein bisschen nach und ich freue mich sehr – auch über die vielen Leute, die gekommen sind.»

Egger blickt positiv auf den Wahlkampf zurück, der für ihn als Neopolitiker eine neue Erfahrung war. «Es war ungewohnt und intensiv, aber sehr interessant.» Vor allem aufgrund der vielen angenehmen Begegnungen, wie er sagt. Bis zum Amtsantritt stehe nun die Suche nach einer Wohnung in der Gemeinde an. Zudem werde er die Abgabe seiner Dienststelle bei der kantonalen Staatskanzlei sowie die Übernahme des neuen Amts in Jonschwil vorbereiten.