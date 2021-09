Jonschwil Grosse Pläne einer jungen Malerin für die «EuroSkills»: Susan Wildermuth möchte aufs Podest Susan Wildermuth aus Jonschwil reiste nach Graz, Österreich, wo sie an den Berufseuropameisterschaften «EuroSkills» teilnimmt. Die Malerin kämpft dort ab morgen gegen Konkurrentinnen und Konkurrenten aus ganz Europa um den Europameistertitel.

Malerin Susan Wildermuth, zusammen mit Gipser Adrian Büttler am Flughafen Zürich kurz vor der Abreise nach Graz. Bild: PD

In Graz messen sich vom 22. bis 26. September rund 400 junge Fachkräfte an den «EuroSkills» mit den Besten ihres Berufs. Darunter auch die Jonschwilerin Susan Wildermuth, wie der Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband in einer Medienmitteilung schreibt.

An den «SwissSkills» 2018 qualifizierte sich die Malerin mit dem zweiten Rang für die Europameisterschaften. Aufgrund von Corona mussten die «EuroSkills», die ursprünglich im September 2020 geplant waren, bereits zweimal verschoben werden. Deshalb freut sich Susan Wildermuth nun umso mehr, dass es endlich losgeht. Materiell unterstützt wird sie bei dieser Teilnahme durch die Sponsorengruppe für die Aus- und Weiterbildung im Malergewerbe und Peka.

Stärken und Herausforderungen

Flexibilität, Kreativität und Vielseitigkeit – mit diesen drei Eigenschaften hat es Susan Wildermuth nach Graz geschafft. «Flexibilität braucht man zum Beispiel, um sich schnell und problemlos an veränderte Ausgangslagen und Anforderungen anpassen zu können», erklärt die 22-Jährige. Das sei wichtig im Malerberuf, denn man sei auf verschiedenen Baustellen tätig, arbeite sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich und führe unterschiedliche Arbeiten aus, unter anderem Abdeck-, Schleif- und Streicharbeiten an Wänden und anderen Untergründen.

Der beste Moment während des Arbeitsalltags sei jeweils, wenn sie die Abdeckungen entfernen könne und das Endergebnis sichtbar werde. «Ich liebe es, mit Farben einen Raum zu verändern», so Wildermuth. Zu den grössten Herausforderungen des Malerberufs gehören ihrer Meinung nach Genauigkeit und Zeitmanagement.

Diese beiden Anforderungen werden auch an den «EuroSkills» über Sieg oder Niederlage entscheiden. Doch Wildermuth gibt sich optimistisch:

«Ich habe die zusätzliche Zeit, die wir durch die Verschiebung der Europameisterschaften hatten, genutzt und mich intensiv auf den Wettkampf vorbereitet.»

Mentale und musikalische Unterstützung

Für die Vorbereitungen stand ihr die Scheune des Bauernhofs ihres Onkels zur Verfügung. Und auch bei ihrer Arbeitgeberin, der bickelmaler AG in Wangen-Dübendorf, konnte sie regelmässig trainieren. «Das bickelmaler-Team hat mich sehr gut unterstützt», schwärmt Susan Wildermuth. Eine grosse Hilfe war ihr auch ihre Expertin Viola Stillhard Krasniqi, die ihr wertvolle Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben hat, sowie ihr Co-Experte Urs Hurni.

Und wenn Susan Wildermuth doch einmal mit einem Durchhänger zu kämpfen hatte, motivierte sie der Song «Heart Of Courage» von Thomas Bergersen wieder zu Höchstleistungen. Für die «EuroSkills» hat sie sich das Ziel gesetzt, ihr Bestes zu geben und Spass zu haben – sowohl mit den Teammitgliedern der Schweizer Delegation als auch an der Arbeit. «Sollte ich es auf das Podest schaffen, wäre das natürlich toll», fügt die Malerin aus Jonschwil hinzu.

Zwei weitere Teilnehmende aus der Region

Susan Wildermuth ist nicht die einzige, die aus der Schweiz in die Steiermark gereist ist. Dem SwissSkills National Team gehören 17 junge Berufsleute mit EFZ-Abschluss an, die sich in 16 Wettbewerben gegen die europäische Konkurrenz messen. Mit dabei sind fünf junge Berufsleute aus dem Kanton St.Gallen, darunter Land- und Baumaschinenmechaniker Sandro Weber aus Zuzwil und Hotel Receptionist Julian Ferrante aus Bronschhofen. (pd/sas)