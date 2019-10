Jonschwil: Feuer im Abfalleimer verursacht Wohnungsbrand

Am Samstag, 20.50 Uhr, brannte in einer Wohnung an der Jonschwilerstrasse ein Abfalleimer. Das Feuer beschädigte eine Wasserleitung beschädigt, was in der Wohnung grossen Sachschaden verursachte. Verletzt wurde niemand.