JONSCHWIL Dorfposse: Eine Fahne vor dem neuen Schwarzenbacher Schulhaus sorgt für rote Köpfe Schwarzenbach gehört zur Gemeinde Jonschwil. Schon lange. Nicht lange hing das Wappen des Dorfes Schwarzenbach vor dem neuen Schulhaus. Denn das passte in Jonschwil nicht allen. Nun hängt die Jonschwiler Fahne – und in Schwarzbach ist man sauer.

1 2 Die Schwarzenbacher Dorffahne. PD

«Oh Du glückliches Jonschwil. Äh, Pardon, Schwarzenbach. Wenn du keine anderen Probleme hast, dann geht es dir recht gut.» Dieses Fazit zieht der Jonschwiler Gemeindepräsident Stefan Frei zu einer kleinen Posse, die sich in seinem Gebiet zugetragen hat.

Beim Bau des neuen Primarschulhauses in Schwarzenbach hat die Baukommission entschieden, drei Fahnenmasten aufzustellen. Seit die Schülerinnen und Schüler diesen Frühling das Gebäude bezogen haben, hingen dort die Schweizer Fahne, jene des Kantons und die Fahne des Dorfes Schwarzenbach.

Stefan Frei. Bild: Arthur Gamsa

Doch das war einmal. Denn gegenüber unserer Zeitung teilt Frei mit: «Ein seit Geburt im Dorf Jonschwil wohnender Einwohner findet es falsch, dass die Schwarzenbacher Fahne hängt.» Die Schule sei eine Gemeindeliegenschaft und der Neubau auch von den Steuerzahlern des Dorfes Jonschwil finanziert worden.

Beide Fahnen werden kritisiert

Während der Sommerferien gingen die Verantwortlichen über die Bücher und legten fest, dass an Stelle der Schwarzenbacher Fahne die Gemeindefahne aufgehängt wird. «Das Argument, dass es sich um eine Gemeindeliegenschaft handelt, wird als richtig eingestuft», sagt Frei. Seit dem 28. Juli weht neben der Schweizer und der St.Galler Fahne also diejenige der Politischen Gemeinde Jonschwil im Wind.

Doch jetzt kommt es: In den wenigen Tagen, in denen die neue Fahne hängt, hat sich bereits wieder jemand bei Stefan Frei gemeldet. Ein Schwarzenbacher Einwohner, ebenfalls seit Geburt im Dorf wohnhaft, finde es falsch, dass die Gemeindefahne vor dem Schulhaus hänge. Viele Leute hätten ihm das gesagt. Da gehöre doch die Dorffahne von Schwarzenbach hin. Der Gemeindepräsident kann es also nicht allen recht machen.

Gemeinde hat für Feste beide Fahnen auf Lager

Die Schwarzenbacher Fahne, die wegen der Grösse des Fahnenmasts extra bestellt wurde, ist nun fürs Erste eingelagert. «Wir haben mehrere Fahnen im Lager», sagt Frei. Sowohl mit dem Wappen der Gemeinde Jonschwil als auch mit dem des Dorfes Schwarzenbach. Diese würden zum Beispiel bei 1.-August-Feiern aufgehängt. Weil solche Fahnen immer wieder mal ersetzt werden müssen, bestellt die Gemeinde regelmässig neue.

Zumindest bei schönem Wetter dauerhaft beflaggt sind jedoch nur das Gemeindehaus sowie die Schulhäuser, wie Frei sagt. Dort hängen nun überall Fahnen mit dem Wappen der Gemeinde.

Das «Dörflidenken» in Schwarzenbach und Jonschwil hat sich seit 1995 «massiv» reduziert, sagt der Gemeindepräsident. Damals wurde auf einer Wiese zwischen den beiden Dörfern das Oberstufenzentrum Degenau gebaut. Zuvor besuchten die Jonschwiler in Oberuzwil die Oberstufe, die Schwarzenbacher in Wil. Frei sagt:

«Nun ist schon eine Generation gemeinsam zur Schule gegangen. Das hat uns stark zusammengebracht.»

Die Gemeinde versucht auch, mit Veranstaltungen Brücken zwischen den Dörfern zu schlagen. So findet zum Beispiel die 1.-August-Feier abwechselnd in Schwarzenbach, Jonschwil sowie in Bettenau und Wildberg statt.

Historisch betrachtet ist Schwarzenbach älter – und war als Stadt auch bedeutender als Jonschwil. Einwohnermässig hatte danach lange Jonschwil die Nase vorne, bis vor etwa 10, 15 Jahren Schwarzenbach wieder grösser wurde, wie Frei sagt. Das «Dörflidenken» sei vor allem bei den älteren Einwohnern noch ein Thema. Der Gemeindepräsident sagt: «Es wird immer mehr verschwinden.»