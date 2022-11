Jonschwil Doch eine Kampfwahl: In letzter Minute bewirbt sich mit René Bruderer ein weiterer Kandidat für das Gemeindepräsidium Für die Findungskommission war Philipp Egger der alleinige beste Kandidat für das Jonschwiler Gemeindepräsidium. Gemeinderat René Bruderer sieht das anders und hat sich selbst als Gegenkandidat aufgestellt.

In Jonschwil wird am 22. Januar ein neues Gemindepräsidium gewählt. Bild: Arthur Gamsa

Am 22. Januar wählt Jonschwil ein neues Gemeindepräsidium – nach über 20 Jahren tritt Stefan Frei aus Altersgründen zurück. Eigentlich schien diesbezüglich schon alles geregelt zu sein: Die Suche nach einem Nachfolger war lange ausgeschrieben, die Findungskommission hatte sich mit dem Feld der elf Bewerber, allesamt Männer, auseinandergesetzt.

Da für die Kommission nur Philipp Egger (Die Mitte), Sohn des Oberuzwiler Gemeindepräsidenten Cornel Egger, aus dem Bewerberfeld herausstach, schien alles schon geregelt: Nur ihn schlug die Findungskommission zur Wahl vor – der Wahlausgang schien damit schon fast sicher.

Doch einer der zehn Unterlegenen war mit dem Entschluss nicht zufrieden: René Bruderer. Da die Findungskommission nur eine beratende Rolle innehat, hat er seine Bewerbung kurzerhand in die eigene Hand genommen und am Stichtag seine Kandidatur eingereicht.

Bekanntes Gesicht in der Gemeinde

René Bruderer, FDP. Bild: PD

Im Vergleich zu Egger kann Bruderer bereits deutlich mehr politisches Engagement in der Gemeinde vorweisen. Er sitzt bereits im Gemeinderat von Jonschwil, darüber hinaus ist er Mitglied der Bau- und Infrastrukturkommission der Gemeinde und Mitglied der FDP-Ortspartei.

Seit dreizehn Jahren wohnt er in Jonschwil, engagiert sich im Tennisclub Degenau und im OK der Chilbi. Beruflich ist Bruderer in der Nachbargemeinde Flawil als Geschäftsleiter Bau und Infrastruktur ebenfalls in der Gemeindeverwaltung beschäftigt.

Auf Anfrage erklärt Bruderer, warum er sich trotz dem Nein der Findungskommission zur Wahl stellt. Er respektiere den Entscheid der Kommission, aber:

«Rückmeldungen aus der Bürgerschaft haben mich motiviert, meine Kandidatur aufrechtzuerhalten. Ich möchte, dass die Jonschwilerinnen und Jonschwiler auswählen können.»

Philipp Egger, Die Mitte. Bild: PD

Mitbewerber Philipp Egger nimmt die Gegenkandidatur mit Sportsgeist: «Damit musste man rechnen, das gehört zum Prozess.» Ihm sei wichtig, dass die Findungskommission sich für ihn entschieden habe, betont er. Vor einer Kampfwahl scheut sich Egger daher nicht: «Mein Interesse am Amt ist gross, meine Kandidatur gilt.»

Dass er bislang in der Gemeinde weniger involviert war, sieht Egger als Chance:

«Ich mag zwar ein Externer sein, ich bin aber fachlich qualifiziert. So kann ich das Amt mit Neutralität und unvoreingenommen angehen.»

Eine echte Wahl für Jonschwil

Die Jonschwilerinnen und Jonschwiler können in den Wahlunterlagen für den 22. Januar also zwischen zwei Kandidaten wählen – Egger und Bruderer. Die Findungskommission werde darauf keinen weiteren Einfluss mehr nehmen, erklärt der Vorsitzende Jürg Krähenbühl: «Mit einer Last-Minute-Kandidatur muss man immer rechnen, jeder Bewerber kann sich selbst aufstellen.» Weitere Kandidaturen sind bis zum Stichtag nicht mehr eingetroffen.

Die Organisation eines Vorstellungsabends der Kandidaten am 14. November um 19.30 Uhr in der Aula der Primarschule Schwarzenbach ist die letzte Aufgabe der Findungskommission vor den Wahlen. Bislang war geplant, dass nur Egger sich dort präsentiert. Nun wird auch Bruderer am Anlass teilnehmen.