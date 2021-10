Jonschwil 80 Prozent der Vereinbarungen unterschrieben: Nächstes Jahr bekommt die Dorfkorporation beim Glasfaserinternet Konkurrenz Ab kommendem März verlegt die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG in Jonschwil ein eigenes Glasfasernetz. Ganze Strassenabschnitte müssen dafür nicht geöffnet werden.

Die Jonschwilerinnen und Jonschwiler scheinen eine grössere Auswahl an Glasfaserprovidern zu begrüssen. Symbolbild: Keystone

Im August hat die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) eine Anschlussvereinbarung für Glasfaserinternet an 650 Haushalte in Jonschwil geschickt. Im September sagte die SAK gegenüber dieser Zeitung, dass sie bis Ende Oktober 80 Prozent davon unterschrieben zurückbekommen müsse, damit sich der Aufbau des eigenen Netzes lohne. Nun endet die Frist Anfang November. Roman Griesser, Leiter Unternehmenskommunikation bei der SAK, schreibt auf Anfrage dieser Zeitung:

«Die 80 Prozent wurden fast erreicht. Die Detailplanung ist in vollem Gange und wird im Januar 2022 abgeschlossen.»

Auch nachträglich könnten Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Wohnungen noch erschliessen lassen. Dann allerdings müsse mit Kosten von 2000 Franken aufwärts gerechnet werden, je nach Anzahl Wohnungen und anderen Nutzungseinheiten.

Nur punktuell Grabungen nötig

Das SAK-Netz wird also gebaut. Seit 2014 waren mehrere Gespräche mit der Dorfkorporation über die gemeinsame Nutzung eines Glasfasernetzes gescheitert. Die Jonschwiler Stimmbevölkerung hatte die Dorfkorporation 2014 mit dem Bau eines Glasfasernetzes beauftragt. «So, wie es die Verhandlungen ergeben haben, wird es leider zu einem Aufbau eines parallelen Netzes kommen», schreibt die SAK.

Die Dorfkorporation sieht wegen der drohenden Konkurrenz die Amortisation des Baukredits innerhalb der festgelegten Frist von 20 Jahren ab 2014 gefährdet. Den Anschlussvertrag der SAK zu unterschreiben, bedeutet indes nicht, sich für einen der angebotenen Provider zu entscheiden. Man kann auch bei der Dorfkorporation und der Thurcom bleiben.

Alle nötigen Durchleitungsrechte seien inzwischen gewährt worden, schreibt die SAK. Im März 2022 sollen die Bauarbeiten in Jonschwil beginnen. Weil die SAK in Jonschwil auch Strom liefert, können die Glasfaserleitungen in bereits verlegte Rohre eingezogen werden. Nur wo der Durchgang erschwert sei, würden Öffnungen von rund 1,5 auf 1,5 Metern im Strassenbelag nötig.