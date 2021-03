Jodler-Jubiläum Trotz Greisenalter voll im Trend: Uzwiler Jodler feiern 100. Geburtstag Pech für den Jodlerclub Uzwil: Sein 100-Jahr-Jubiläum fällt ausgerechnet in ein Pandemiejahr. Die Planung der Festivitäten steht, was durchgeführt werden kann, ist allerdings ungewiss.

Der Jodlerclub Uzwil mit seinen 20 Mitgliedern. Bilder: PD

Am Uzwiler Bahnhof steht ein massiger Schuh, schwarz mit stilisierten Fransen, Schnalle und volkstümlichem Chüeli-Emblem. «Zämestoh, singe und schöö ha» ist auf dem Banner zu lesen. Drei Begriffe, die zusammenfassen, was den 100-jährigen Verein ausmacht. «Man kann sich hinstellen, die Hände in den Hosentaschen, singen und die Leute freuen sich», sagt Stefan Hobi, der den Verein seit 2019 präsidiert. So einfach ist, was eigentlich schwierig ist. Denn der 20-köpfige Verein ist alles andere als ein homogenes Gebilde. «Die Altersstruktur reicht vom 34-Jährigen Berufsmann bis zum 82-Jährigen Senior.» Umso eindrücklicher sei der spürbare Zusammenhalt, die gelebte Solidarität.

Am Bahnhof Uzwil weist ein Trachtenschuh auf das Jubiläum hin.

Diesem Spirit, aber auch der gesanglichen Qualität gilt es Sorge zu tragen. Entsprechend selektiv ist das Aufnahmeverfahren für Neumitglieder. Entscheidend seien die Persönlichkeit, aber auch das gesangliche Potenzial. Denn in einem kleinen Team könne man sich stimmlich nicht verstecken», erklärt er und zieht Vergleiche zu grossen Chören, in denen jede Stimme mehrfach besetzt sei. Im Jahr 2020 wurden drei Neue aufgenommen.

Erster Auftritt am Maibaumfest

Wobei die Mehrheit der Mitglieder tatsächlich Tenor- und Bassstimmen sind. Jodeln, das tun nur Gabriela Fenner und Willi Forster (1. Jodler) sowie Urs Signer und Sepp Püntener (zweite). Dirigiert wird der männlich dominierte Verein übrigens, mit Michaela Buob, von einer Frau.

Zu dirigieren gibt es seit der Coronapandemie allerdingsnichts mehr. Zwar haben die Jodler und Sänger die Möglichkeit am Computer zu üben, jedoch «sonderlich Spass macht das nicht», gibt Stefan Hobi zu. Deshalb dürfte das coronabedingte Gesangsverbot seine Spuren hinterlassen. «Einerseits muss nun die Stimmbildung wieder trainiert werden, anderseits das singen im Verband.»

Stefan Hobi Präsident Jodlerclub Uzwil

Wann mit den Proben gestartet werden kann, ist allerdings ungewiss. So, wie vieles Künftige unklar ist. «Ziel ist es, am Maibaumfest vom 1. Mai gemeinsam mit dem Männerchor aufzutreten», sagt Hobi. Dies wäre dann der erste Jubiläumsanlass, nachdem die Hauptversammlung, der Jubilarenabend und auch die Delegiertenversammlung des EJV gesanglos bleiben mussten.

Mehrere Auftritte statt ein Grossanlass

Der Jodlerclub Uzwil hat sich zum vornherein gegen ein grosses Jubiläumsfest und für mehrere kleinere Jubiläumsanlässe – möglichst in Kooperation mit anderen Vereinen – entschieden. «Es war und ist uns ein grosses Anliegen, dass unsere Mitglieder auch zum Geniessen kommen», begründet Stefan Hobi. So sind, nach dem Maibaumfest, eine Stobete in Jonschwil, die Teilnahme am Sommernachtsfest in Uzwil und an der 1. Augustfeien in Henau geplant. Hinzu kommen Auftritte an der Chilbi von Algetshausen und Bichwil sowie, im Herbst, die Jodlermesse in Henau, das Tonfenster im Oberuzwil und schliesslich der Jodlerabend in Uzwil.

Was tatsächlich durchgeführt werden kann ist weiterhin unklar. Stefan Hobi sagt aber:

"Was wir dieses Jahr aufgrund der Coronamassnahmen nicht durchführen können, wird auf 2022 verschoben."

Diese Flexibilität besteht. Bei Grossanlässen wie dem Eidgenössischen Jodlerfest in Basel, welches bereits 2020 hätte statt finden solle, ist das anders. «Wir sind angemeldet». Abgesagt ist das Fest von Ende Juni nicht, die Hoffnung, dass es stattfindet, schwindet allerdings. Für die Nordostschweiz wäre es besonders bitter, denn eine neuerliche Verschiebung ist nicht möglich, da 2022 bereits die Qualifikation für das Eidgenössische 2023 in Zug stattfindet.

Welche Auftritte dieses und welche 2022 stattfinden, wird über einen Anschlag am grossen Holzschuhe sowie über die Website des Vereins kommuniziert.