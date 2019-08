Live

Jetzt live: Das Wiler Stadtparlament debattiert die Kathi-Frage

Der Wiler Stadtrat will ab 2024 ohne die katholische Mädchensekundarschule St.Katharina planen. Gegen die neue Oberstufenstruktur hat sich aber Widerstand geregt. Die Bildungskommission will das Geschäft an den Stadtrat zurückweisen, die Grünen Prowil ebenfalls. Wie entscheidet sich das Parlament? Verfolgen Sie die Debatte im Liveticker.