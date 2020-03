Neuer Vorstand, eine Vertrauensstelle und Steingrubers Mutter als Beraterin: Das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz wagt den Neuanfang

Nach den Differenzen mit dem alten Vorstand und den Missbrauchsvorwürfen haben die neuen Verantwortlichen des Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil am Freitag an der Medienkonferenz über deren Zukunft informiert. Zur Sprache kamen auch die neuen Gesichter.